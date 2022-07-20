桃園首屆國際馬拉松來了！10月15日開跑即日起報名

渡簬（dodo）企業為打造桃園代表性國際馬拉松賽事，籌備一年多，在桃園市長鄭文燦支持下敲定，董事長蔡秋鴻今天上午表，2022 dodo首屆桃園國際馬拉松賽，比照新北萬金石馬拉松規模，預定10月 15 日開跑，即日起歡迎報名參賽。

蔡秋鴻表示，為鼓勵民眾走出戶外，緣因雙北有台北、新北萬金石國際馬拉松賽，桃園至今欠缺一個國際性馬拉松賽事，決定打造第一個桃園國際大型馬拉松比賽，為讓這項大型國際馬拉松賽代表桃園，提供國內外1萬人參賽，並將連續舉辦3年，才能申請國際路跑協會認證，成為真正的國際馬拉松大賽。

2022 dodo桃園國際馬拉松賽行程，預定從新屋永安漁港海螺館出發至大園，首次在61線快速道路奔馳，分全馬、半馬、10公里挑戰組、5公里休閒組共4組，沿途永安、白沙岬燈塔、白玉藻礁、草漯沙丘及許厝港濕地地景，可飽覽海岸風光，預定10月 15 日早上5時起跑，即日起至9月 16 日報名截止，報名網址請點這。