「紅利桃子」振興方案上路 累積點數享消費折抵優惠

疫情趨緩，桃園市資科局推出「紅利桃子」振興方案，預計送出千萬元點數，除入會可得50點，至特約商店還可拿到100點，1點即可折抵1元，此外「紅利桃子」搭配各單位活動送出點數，累積的紅利點數可到特約商店進行折抵消費。

「紅利桃子」振興活動期間從7月15日到11月30日，只要加入紅利桃子，並完成問答任務即享50點；到特約商店單筆消費滿50元以上，系統會再立即回饋點數50點，最多可回饋2次，累計有100點可拿。

桃園市長鄭文燦表示，紅利桃子平台不需下載APP，只要連上網址即可使用，且全台民眾皆可加入，市府將搭配各局處振興活動發出千萬點，相當於千萬元，直接振興桃園在地店家。

市府各局處推出的加碼活動，包括參加觀旅局「桃園千元住宿金搶先用」活動將送出1000點；購買農業局「防疫有機蔬菜箱」可獲30點；參加經發局「你吃飯我買單2.0」活動，也將依照得獎者金額數字，加倍送紅利點數。