結合竹藝打造水圳流動意象 公3工地圍籬變身藝術廊道

工地圍籬搖身一變藝術廊道，新竹縣政府規畫東興圳整體景觀工程計畫，在竹北打造公26、27、28、綠41、汾陽堂、公3公園等7處休憩空間；其中公3公園內的老屋整修成為水圳故事館，縣府將老屋外圍籬融入在地人文與水圳文化故事，利用竹子柔軟特性，呈現出水圳水流動態，整修打造為藝術廊道。

圍籬裝置藝術主題內容包含客家語文廊道、東興水圳故事、水圳文化符號等，民眾可以透過掃描竹編展示版上的QRcode，連結進入縣府文化局官方頻道，聆聽客語朗讀內容，並且透過連結東興圳景觀公園影片，了解水圳公園景觀的建置由來。

新竹縣文化局邀請文史學者及藝術家共同參與，將故事館外的工地圍籬整修成藝術廊道，將成為故事館的開端；由藝術家徐暋盛與蔣育鳳共同策展；蔣育鳳表示，她以竹子做為素材，利用竹子柔軟的特性，呈現出水圳裡水流動的狀態，讓工地圍籬成為公眾環境文化，將水圳文化、人文記錄下來，未來在此將不定期舉辦生態或藝術主題親子活動，邀請民眾一同參與活動。

新竹縣長楊文科與學童一起開箱藝術廊道，漫步在公園內認識水圳以卵石疊砌圳道、生態島濕地、多樣性生物景觀和環境。