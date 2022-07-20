竹市周五開打嬰幼兒莫德納 施打站增3大貼心措施

新竹市嬰幼兒莫德納疫苗本周五開打，並加開體育館施打站，代理市長陳章賢今到場了解施打站規畫，他說，當天現場將增設2處親子友善哺乳室，也安排「河馬樂樂」現迎接孩童，留觀區還有街頭藝人表演及送氣球等活動，營造歡樂氣氛陪伴孩子勇敢打針，歡迎家長至新竹市疫苗預約平台預約施打。

陳章賢表示，竹市大型疫苗施打站首次為嬰幼童接種，市府貼心在1樓空間設置溫馨且友善親子的哺集乳室，提供2個舒適隱密的空間，並配備飲水機、沙發椅、各尺寸嬰兒尿布及桌上型尿布台，讓媽媽和寶寶都可以安心使用。

衛生局表示，為減輕嬰幼童接種疫苗的恐懼及提供舒適合宜的環境，市府除設置親子哺乳室，更特別安排竹市吉祥物「河馬樂樂」、「風收寶寶」在現場迎接孩童，並於完成接種後，提供造型氣球，分散孩童注意力，觀察區休息時還能欣賞雜耍及扯鈴表演，讓每一個孩童都能在歡樂的氣氛中，完成疫苗接種，增強防護力。

新竹馬偕醫院小兒感染科林千裕醫師指出，接種疫苗是保護幼童最好的方式，雖然無法完全阻擋感染，但對重症有約九成左右的保護力，可減少新冠帶來的腦炎、MIS-C等威脅，鼓勵家長帶孩童接種疫苗增加保護力。