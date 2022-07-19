桃園龜山3分隊聯合防溺演練 孩童親拋救生圈學救人
暑假到了，戲水機會多，桃園市龜山區3消防分隊今聯合在南崁溪舉辦防溺演練，模擬救援因暴漲溪水受困民眾，現場也提供救生器材讓學童體驗操作，另也有消防玩具車供他們「玩中學」，讓小朋友們笑得合不攏嘴。
龜山分隊今天下午3時與坪頂分隊、迴龍分隊一同在南崁溪中游進行防溺演練，選定自強西路與永和街交叉口新路橋下，模擬午後暴雨導致溪水暴漲，導致數名戲水民眾因躲避不及受困南崁溪中。
消防員分成使用拋繩袋及救生圈救援的「岸上救生組」，以及使用魚雷浮標及救生艇靠近溺者的「水上救生組」，救護車也在一旁待命，再使用綠色雷射筆定位溺者，一一救起溺者並評估是否送醫。
孩童是溺水高風險族群，現場宣導區為吸引他們學習，提供救生圈、拋繩袋等救生器材，讓民眾及小朋友操作體驗，更有人嘗試拋出救生圈，體驗如何救人；現場也準備消防小車車，供較年幼者乘坐。消防員也一邊宣導，勿到危險水域戲水，並選擇有救生員的水域、游池遊玩。
龜山分隊長黃彥璋表示，民眾戲水遊憩應到有合格救生員及設備的游泳池及安全水域，並遵守相關規定，不可在設有「禁止戲水」或「水深危險」等警告標誌的區域戲水，下水前也應注意自身狀況，充分暖身，在戶外要留意天氣，打雷下雨時不可進行水上活動，如發現山區烏雲密布、溪水上升，要馬上離開，以保障安全。
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