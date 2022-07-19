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桃園知名普濟堂帝君7月21日遶境熱鬧 交通管制路線看這裡

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪普濟堂關聖帝君誕辰21日起展開2天遶境民俗活動，警方管制交通。記者曾增勳／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰21日起展開2天遶境民俗活動，警方管制交通。記者曾增勳／翻攝

桃園市大溪知名普濟堂慶祝關聖帝君誕辰，即將後天（21日）起進行2天遶境、民俗活動，大溪警分局今天下午表示，配合普濟堂遶境活動，21日後天上午11時至23日凌晨2時，康莊路以西至中正公園管制交通，慈湖路、康莊路口延伸康莊路、勝利街口規畫徒步管制區。

大溪警方表示，普濟堂關聖帝君誕辰21、22日舉辦迎神遶境及民俗技藝活動，為確保交通秩序，警方自21日上午11時起至23日（周六）凌晨2時止，管制路段為，大溪康莊路以西至中正公園路段，包括康莊路、中央路、中山路、中正路、民權路、民生路、和平路、登龍路、普濟路（含停車格）、得勝路、金城路。

此外，慈湖路、康莊路口延伸至康莊路、勝利街口，規畫為徒步管制區，採人、車分道管制方式，進入管制區車輛引導進入，包括介壽路崎頂下坡從桃園往大溪車輛，至月眉及橋頭停車場；信義路從三峽往大溪車輛，至月眉停車場；康莊路從內柵往大溪車輛，至橋頭停車場；復興路從三層往大溪車輛至月眉停車場，均停車後再徒步進入。

大溪警方表示，普濟堂遶境盛大廟會活動交通管制，呼籲參與廟會活動的青少年勿危險駕車，當天行經大溪河東地區車輛，應行駛外環道，以逸進入市區塞車，欲參加或參觀遶境民俗活動民眾，盡量搭乘大眾運輸，多利用月眉、橋頭停車場停放車輛，避免塞車掃興。

大溪普濟堂關聖帝君誕辰21日起展開2天遶境民俗活動，警方管制交通。記者曾增勳／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰21日起展開2天遶境民俗活動，警方管制交通。記者曾增勳／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰21日起展開2天遶境民俗活動，警方管制交通。記者曾增勳／翻攝
大溪普濟堂關聖帝君誕辰21日起展開2天遶境民俗活動，警方管制交通。記者曾增勳／翻攝

遶境 桃園

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