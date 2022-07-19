中壢第五公墓環境髒亂 殯葬所：已清運會加強巡邏

桃園中壢中園路二段大江購物中心前的第五公墓雜草叢生，環境衛生堪憂，民眾投訴公墓緊鄰大馬路旁，一不小心就會看到棺材板，或毀棄的殯葬用品，希望能加強清潔，對此桃園市政府殯葬管理所長許威儀說，經民眾陳情已清理，不過因第五公墓為私有土地，無法設置圍籬，會加強巡邏。

市議員謝美英接獲民眾陳情第五公墓雜草叢生，環境髒亂更有民眾亂丟垃圾，向環保局反映得到的回應是由殯葬所負責管理維護。

謝美英說，中壢第五公墓靠近交流道、緊鄰大馬路，更是購物中心的厝邊，有異於一般傳統公墓，第五公墓與民眾生活圈如此相近，市府的維護管理是否應該加強。

今年3月也辦理過會勘，針對髒亂的垃圾、先人的遺跡，事權分工，殯葬所協力廠商與環保局共同清運2次，但是治標不治本，現場很快再度被亂扔垃圾的民眾倒好倒滿；附近住戶也擔憂，除了擔心雜草產生病媒蚊，有心人士亂丟垃圾的行為更讓人不堪其擾。

對此，謝美英要求市府正視當地環境衛生問題，若無法定期、密集清掃，建議暫設圍籬，減少亂丟垃圾、維護市容；也希望能正視公墓管理問題。如果是公私產權混雜的狀況，應該如何釐清、共同維管，相關單位應該要積極辦理。