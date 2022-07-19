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中壢第五公墓環境髒亂 殯葬所：已清運會加強巡邏

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
民眾陳情希望殯葬所能加強第五公墓管理，避免雜草叢生、垃圾一堆。記者翁唯真／攝影
民眾陳情希望殯葬所能加強第五公墓管理，避免雜草叢生、垃圾一堆。記者翁唯真／攝影

桃園中壢中園路二段大江購物中心前的第五公墓雜草叢生，環境衛生堪憂，民眾投訴公墓緊鄰大馬路旁，一不小心就會看到棺材板，或毀棄的殯葬用品，希望能加強清潔，對此桃園市政府殯葬管理所長許威儀說，經民眾陳情已清理，不過因第五公墓為私有土地，無法設置圍籬，會加強巡邏。

市議員謝美英接獲民眾陳情第五公墓雜草叢生，環境髒亂更有民眾亂丟垃圾，向環保局反映得到的回應是由殯葬所負責管理維護。

謝美英說，中壢第五公墓靠近交流道、緊鄰大馬路，更是購物中心的厝邊，有異於一般傳統公墓，第五公墓與民眾生活圈如此相近，市府的維護管理是否應該加強。

今年3月也辦理過會勘，針對髒亂的垃圾、先人的遺跡，事權分工，殯葬所協力廠商與環保局共同清運2次，但是治標不治本，現場很快再度被亂扔垃圾的民眾倒好倒滿；附近住戶也擔憂，除了擔心雜草產生病媒蚊，有心人士亂丟垃圾的行為更讓人不堪其擾。

對此，謝美英要求市府正視當地環境衛生問題，若無法定期、密集清掃，建議暫設圍籬，減少亂丟垃圾、維護市容；也希望能正視公墓管理問題。如果是公私產權混雜的狀況，應該如何釐清、共同維管，相關單位應該要積極辦理。

許威儀表示，先前民眾反映後本月6至8日有派員清理，14日辦理會勘後，尚有兩處需改善，已訂於明天會再請廠商清理，而殯葬所每年固定除2次的雜草，未來會加強巡邏清理。礙於公墓大部分為私人土地，無法設置圍籬，是否辦理遷葬目前沒收到市府消息，需視後續有無需地機關要開發的必要性。

市議員謝美英接獲陳情，希望能加設圍籬避免民眾亂丟垃圾。記者翁唯真／攝影
市議員謝美英接獲陳情，希望能加設圍籬避免民眾亂丟垃圾。記者翁唯真／攝影

桃園

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