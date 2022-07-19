快訊

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血

花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

高嘉瑜參加陳時中記者會 「上台卻秒下台」原因曝光

公館紅棗進入產季 「棗安苗栗」紅棗節23日連兩天登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，鄉農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗、公館SAY HI」紅棗節系列活動行銷；公館是全國唯一紅棗生產專區，今年面臨梅雨挑戰，產量雖大減四成，但紅棗糖度甚至超越32度，創下評鑑紀錄，縣府及農會歡迎各地遊客把握時機來採購、旅遊。

縣長徐耀昌上午會同地方各界及水保局、苗栗改良場、農糧署人員到公館石墻關帝廟「揆一樓」上香祈福，為今年紅棗節行銷。徐耀昌指出，公館土壤氣候條件得天獨厚，目前紅棗栽植面積約80公頃，歡迎遊客趁疫情舒緩來苗栗體驗好山好水及採果樂趣，安排2日或3日遊度假紓壓，感受客庄好風情。

公館農會總幹事古雪雲表示，去年紅棗受乾旱及果實蠅挑戰，水保局台中分局跨域輔導，縣府補助緊急防治經費，果實蠅防治已有初步成果，但今年又遇到大雨影響紅棗生長，產量估計減少四成，紅棗需日照高溫，今年熟成比去年慢了一、兩周，但陽光充足讓紅棗果粒飽滿鮮甜，評鑑果品甚至達到32度的高糖度。

今年紅棗節23、24日一連兩天在苗栗特色館登場，除安排歌唱舞蹈，還有紅棗市集、FB打卡送好禮活動，棗安小旅行集章地點包括在地棗園、苗栗農改場、206年歷史的「開庄伯公」、保佑孩子平安的「石母祠」及石墻信仰中心「揆一樓」等，引導親子走訪紅棗細路、漫遊黃金小鎮，除體驗棗園風光以外，還能集章兌換冰棒。

今年還規畫棗安圖徵件比賽，以「早安圖」發想，利用公館的「棗園風光」或「紅棗」圖像，加上有「棗安」及「公館鄉農會」字樣及自創的創意問候語即可參賽，詳情可上「公館鄉農會」FB粉專查詢。

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動，縣長徐耀昌上午為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動，縣長徐耀昌上午為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動，縣長徐耀昌上午為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動，縣長徐耀昌上午為活動行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動，結合小旅行、採果特色為紅棗行銷。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗」紅棗節活動，結合小旅行、採果特色為紅棗行銷。記者胡蓬生／攝影

農會 徐耀昌 苗栗縣

延伸閱讀

衛福部金卓越社區選拔 苗栗4社區參選爭取佳績

苗栗銅鑼發現未爆彈 軍方急移除保平安

種出糖度32.1的紅棗 苗栗公館產銷班長黃炎迴奪「紅棗王」

男子持千元假鈔連騙3檳榔攤 苗栗警鎖定犯嫌查緝

相關新聞

影／縣政新幹線前進尖石 楊文科承諾給予補助拚建設

新竹縣縣政新幹線今天抵尖石鄉舉行，縣長楊文科率一級主管「上山」傾聽原鄉的聲音，鄉長曾國大藉機爭取補助，盼新建長照據點與文...

離岸風力發電回饋 竹南鎮教育商品卷周日開始發放

苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金2720萬元，並以教育商品卷方式，發放給鎮內1萬4100位國中小及幼兒園學童，用以...

衛福部金卓越社區選拔 苗栗4社區參選爭取佳績

苗栗縣後龍鎮溪洲與水尾社區、竹南鎮塭內社區、銅鑼鄉竹森社區參加衛福部金卓越社區選拔，今明兩日進行實地評選作業，現場評選委...

苑裡鎮公所舉辦新住民活動 異國美食大燴師7月24日上菜

為讓新住民家庭能融入當地生活，苑裡鎮公所將在本周日上午於公所後方停車場，舉辦111年「幸福苗栗 異國美食大燴師」新住民文...

百年鐵道整體營造 苑裡火車站站前廣場設計改造

苗栗縣苑裡鎮公所向營建署爭取6500萬元，規畫台鐵苑裡車站東站出口整體營造計畫工程，今天上午在公所舉行站前計程車招呼站及...

尖石泰雅勇士像重生 打造傳承英勇精神的新指標

新竹縣尖石鄉泰雅勇士像歷經10年前颱風摧殘、消失，終於在今天重新豎立於油羅溪畔，全新打造的銅像更堅固，鄉長曾國大盼結合周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。