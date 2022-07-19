公館紅棗進入產季 「棗安苗栗」紅棗節23日連兩天登場

苗栗縣公館鄉的紅棗已進入產季，鄉農會7月23、24日將在苗栗特色館推出「棗安苗栗、公館SAY HI」紅棗節系列活動行銷；公館是全國唯一紅棗生產專區，今年面臨梅雨挑戰，產量雖大減四成，但紅棗糖度甚至超越32度，創下評鑑紀錄，縣府及農會歡迎各地遊客把握時機來採購、旅遊。

縣長徐耀昌上午會同地方各界及水保局、苗栗改良場、農糧署人員到公館石墻關帝廟「揆一樓」上香祈福，為今年紅棗節行銷。徐耀昌指出，公館土壤氣候條件得天獨厚，目前紅棗栽植面積約80公頃，歡迎遊客趁疫情舒緩來苗栗體驗好山好水及採果樂趣，安排2日或3日遊度假紓壓，感受客庄好風情。

公館農會總幹事古雪雲表示，去年紅棗受乾旱及果實蠅挑戰，水保局台中分局跨域輔導，縣府補助緊急防治經費，果實蠅防治已有初步成果，但今年又遇到大雨影響紅棗生長，產量估計減少四成，紅棗需日照高溫，今年熟成比去年慢了一、兩周，但陽光充足讓紅棗果粒飽滿鮮甜，評鑑果品甚至達到32度的高糖度。

今年紅棗節23、24日一連兩天在苗栗特色館登場，除安排歌唱舞蹈，還有紅棗市集、FB打卡送好禮活動，棗安小旅行集章地點包括在地棗園、苗栗農改場、206年歷史的「開庄伯公」、保佑孩子平安的「石母祠」及石墻信仰中心「揆一樓」等，引導親子走訪紅棗細路、漫遊黃金小鎮，除體驗棗園風光以外，還能集章兌換冰棒。