影／縣政新幹線前進尖石 楊文科承諾給予補助拚建設

新竹縣縣政新幹線今天抵尖石鄉舉行，縣長楊文科率一級主管「上山」傾聽原鄉的聲音，鄉長曾國大藉機爭取補助，盼新建長照據點與文化會館，讓原鄉的長者們獲得更妥善的照顧，也能有專屬空間活動，獲楊文科首肯將研議辦理。

曾國大指出，尖石鄉從楊縣長上任以來已經獲得縣府逾24億補助用於各項建設，讓尖石鄉從交通、教育到文化保存都獲得大幅改善，不過尖石鄉畢竟財源不豐，如要繼續完善各項計畫，更有賴縣府支持與協助。

曾國大表示，鄉內年長者人口成長快速，雖然近年已經設置多處部落文化健康站，提供長者日間共餐、簡易醫療，不過仍缺長照據點及提供長者專屬的活動空間，因此公所提出嘉興多功能社區活動中心新建計畫，已獲衛福部補助，但仍盼縣府支應興建計畫配合款。

嘉興多功能社區活動中心規畫為日照中心及活動中心，地方配合款需近900萬元，尖石鄉公所無力負擔全額，楊文科聽聞後隨即答應補助約300萬元協助，讓尖石鄉的長者們也能享受完善的失能照顧服務。

縣議員劉建民說「我們只怕缺錢，不怕做事」認為尖石鄉財源是問題，但施行計畫、拚建設毫不含糊；縣議員張良印更建議，希望在尖石鄉能興建「多元族群文化會館」，呈現出尖石特有的泰雅族群與客家族群共同生活、融合的文化，同時也可以將場地提供地方長者活動使用。

曾國大附和，認為客家族群雖然是尖石鄉的少數族裔，但同樣有豐富、特殊的文化歷史，不過鄉公所過去也曾向客委會爭取興建客家文化館，但因尖石鄉屬於山地鄉無法設置，後續也因不符補助要點被打回票，希望縣府協助爭取。

楊文科表示，將由縣府原民處與民政處共同努力，讓文化會館的計畫能實現，盼尖石鄉的泰雅文化與客家文化共融共存的歷史能讓更多外地人認識，也能傳承尖石的文化與歷史。