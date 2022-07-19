快訊

賈永婕發千字文 一通關鍵電話為失智母財庫止血

花滑／羽生結弦宣布「選手退役」 將轉戰職業繼續滑冰生涯

高嘉瑜參加陳時中記者會 「上台卻秒下台」原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離岸風力發電回饋 竹南鎮教育商品卷周日開始發放

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金，以教育商品卷方式，本周日開始發放。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金，以教育商品卷方式，本周日開始發放。圖／竹南鎮公所提供

苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金2720萬元，並以教育商品卷方式，發放給鎮內1萬4100位國中小及幼兒園學童，用以購買學習用品，第一階段發放時間從本周末開始，為了滿足這項小確幸，公所還自掏腰100萬元。

竹南外海的離岸風力發電，前後兩期共架設40支風車，這次回饋金2720萬元悉數發放，之後將依每年發電量計算回饋金，金額就沒這麼多了。

竹南鎮長方進興表示，本次教育商品卷發放，要感謝陳超明立委協助向離岸風力發電廠商爭取2720萬元回饋金，公所再配合100萬元，總共2820萬元，全數發放給鎮內國中小及幼兒園學童計1萬4100人，每人可領到2000元的教育商品卷及200元的贈品禮卷，可於各合作商家購買文具用品、圖書雜誌、學習用具及運動用品、器材等物品。

第一階段發放時間將自7月24日起，利用週六、日時間，於公所三樓大禮堂發放，請各位家長配合各校發放時間表，攜帶領據及相關證明文件前來領取。

方進興說，教育是百年大計，其就任鎮長後，在代表會何秀綿主席與各代表支持，及公所財政允許下，除了每年發放幼兒園、國小學童每人2000元教育補助金外，也將風力廠商回饋金全數用在教育方面，讓學童可以購買所需學習用品，也減輕父母的經濟負擔。

幼兒園 苗栗縣

延伸閱讀

衛福部金卓越社區選拔 苗栗4社區參選爭取佳績

竹南崎頂岸際無名女屍 警公布特徵協尋家屬

苗栗一男子疑感情糾紛遭情敵持鋁棒、空氣槍打傷

竹南校園歌喉戰決賽本周日登場 各組共40位選手爭冠

相關新聞

影／縣政新幹線前進尖石 楊文科承諾給予補助拚建設

新竹縣縣政新幹線今天抵尖石鄉舉行，縣長楊文科率一級主管「上山」傾聽原鄉的聲音，鄉長曾國大藉機爭取補助，盼新建長照據點與文...

離岸風力發電回饋 竹南鎮教育商品卷周日開始發放

苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金2720萬元，並以教育商品卷方式，發放給鎮內1萬4100位國中小及幼兒園學童，用以...

衛福部金卓越社區選拔 苗栗4社區參選爭取佳績

苗栗縣後龍鎮溪洲與水尾社區、竹南鎮塭內社區、銅鑼鄉竹森社區參加衛福部金卓越社區選拔，今明兩日進行實地評選作業，現場評選委...

苑裡鎮公所舉辦新住民活動 異國美食大燴師7月24日上菜

為讓新住民家庭能融入當地生活，苑裡鎮公所將在本周日上午於公所後方停車場，舉辦111年「幸福苗栗 異國美食大燴師」新住民文...

百年鐵道整體營造 苑裡火車站站前廣場設計改造

苗栗縣苑裡鎮公所向營建署爭取6500萬元，規畫台鐵苑裡車站東站出口整體營造計畫工程，今天上午在公所舉行站前計程車招呼站及...

尖石泰雅勇士像重生 打造傳承英勇精神的新指標

新竹縣尖石鄉泰雅勇士像歷經10年前颱風摧殘、消失，終於在今天重新豎立於油羅溪畔，全新打造的銅像更堅固，鄉長曾國大盼結合周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。