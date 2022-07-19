離岸風力發電回饋 竹南鎮教育商品卷周日開始發放

苗栗縣竹南鎮公所爭取離岸風力發電回饋金2720萬元，並以教育商品卷方式，發放給鎮內1萬4100位國中小及幼兒園學童，用以購買學習用品，第一階段發放時間從本周末開始，為了滿足這項小確幸，公所還自掏腰100萬元。

竹南外海的離岸風力發電，前後兩期共架設40支風車，這次回饋金2720萬元悉數發放，之後將依每年發電量計算回饋金，金額就沒這麼多了。

竹南鎮長方進興表示，本次教育商品卷發放，要感謝陳超明立委協助向離岸風力發電廠商爭取2720萬元回饋金，公所再配合100萬元，總共2820萬元，全數發放給鎮內國中小及幼兒園學童計1萬4100人，每人可領到2000元的教育商品卷及200元的贈品禮卷，可於各合作商家購買文具用品、圖書雜誌、學習用具及運動用品、器材等物品。

第一階段發放時間將自7月24日起，利用週六、日時間，於公所三樓大禮堂發放，請各位家長配合各校發放時間表，攜帶領據及相關證明文件前來領取。

方進興說，教育是百年大計，其就任鎮長後，在代表會何秀綿主席與各代表支持，及公所財政允許下，除了每年發放幼兒園、國小學童每人2000元教育補助金外，也將風力廠商回饋金全數用在教育方面，讓學童可以購買所需學習用品，也減輕父母的經濟負擔。