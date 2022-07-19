衛福部金卓越社區選拔 苗栗4社區參選爭取佳績

苗栗縣後龍鎮溪洲與水尾社區、竹南鎮塭內社區、銅鑼鄉竹森社區參加衛福部金卓越社區選拔，今明兩日進行實地評選作業，現場評選委員檢閱資料、聽簡報外，溪洲社區更展現老幼共學，結合當地特產西瓜的彩繪西瓜石技藝，讓人耳目一新。

兩年評選一次的金卓越社區選拔，衛福部評選委員今天上午來到苗栗，分別到後龍鎮溪洲社區發展協會、水尾社區發展協會，午後前往竹南鎮塭內社區發展協會實地評選作業，明天上午再實地評選銅鑼鄉竹森社區發展協會。

其中，溪洲社區發展協會角逐卓越組銅質卓越獎，竹森、塭內社區發展協會角逐卓越組卓越獎，水尾社區發展協會首度角逐績效組。

縣府社會處指出，溪洲社區發展協會自107年得到衛福部金卓越社區選拔的卓越組卓越獎後，以「共學、共榮、共好」的聯合社區精神帶動後龍鎮的5個社區共同推展福利社區化及社區發展工作著有績效，是本縣社區的標竿。

水尾社區發展協會是縣府109年評鑑優等的績優社區，在社區照顧關懷據點、C級長照巷弄站、防家暴等福利社區化工作著有績效，更是全台綠色照顧的標竿社區。

塭內社區發展協會於105年得到衛生福利部金卓越社區選拔的績效組甲等獎後，仍持續推動環境永續，推展各項經濟永續、社會永續等社區福利化工作等。