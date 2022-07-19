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苑裡鎮公所舉辦新住民活動 異國美食大燴師7月24日上菜
為讓新住民家庭能融入當地生活，苑裡鎮公所將在本周日上午於公所後方停車場，舉辦111年「幸福苗栗 異國美食大燴師」新住民文化活動，希望藉由異國美食料理及表演，讓民眾一起體驗多元文化。
苑裡鎮公所舉辦「幸福苗栗 異國美食大燴師」新住民文化活動」已邁入第4年，獲得廣大好評與迴響，今年因疫情關係，異國特色美食共300份，採一人一份的定食方式發給，有泰式煙燻烤雞腿、日式茄香鱈魚燒、綠豆三層糕、越式米糕等膨湃美食。
現場也特別安排法國麵包DIY(250份)，讓來賓一起手作異國料理，分享道地家鄉味，還有南非雜耍特技、小丑魔術秀及折氣球等表演；另新住民朋友穿著異國服飾(配件)、本地鄉親現場加入「新住民姊妹Line群組」即贈送精美小禮物1份(數量有限送完為止)。
鎮長劉秋東表示，苑裡鎮是個多元族群融合的幸福小鎮，為打造新住民宜居友善社會，公所除首創成立新住民辦公室提供各項諮詢輔導，藉由舉辦新住民文化活動，讓新住民家庭能相互分享與交流，協助新住民朋友快速適應並融入本地生活，歡迎鄉親一同來現場體驗異國文化，享受仲夏異國美食饗宴。
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