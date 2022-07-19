快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

百年鐵道整體營造 苑裡火車站站前廣場設計改造

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
變更設計主要是針對周邊綠地改善與串聯，讓站前廣場更趨完整性，形塑新意象。記者吳傑沐／攝影
變更設計主要是針對周邊綠地改善與串聯，讓站前廣場更趨完整性，形塑新意象。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮公所向營建署爭取6500萬元，規畫台鐵苑裡車站東站出口整體營造計畫工程，今天上午在公所舉行站前計程車招呼站及義交崗哨據點用地協調會，由設計公司針對變更設計部分說明，預計十月前台鐵海線通車百年活動前完工。

會中設計公司人員指出，因站前廣場腹地本來就不大，兩側又有計程車、義交崗哨、停車位及UBIK租借站，整體空間更顯狹小，經向台鐵局爭取，同意將站前北側規畫成UBIK租借站、義交崗哨、機車停放及步道，站前南側規畫計程車招呼站，讓站前廣場更趨完整性，也能凸顯出空間來。

苑裡鎮長劉秋東表示，該工程設計縫合苑裡車站前廣場空間與周邊綠地環境，並透過汽車迴轉區與無障礙設施的優化，搭配周邊綠地的改善與串聯，形塑站前廣場新意象。

他說，除了東站出口，目前也正積極規畫西站出口用地的都市計畫變更，並爭取3500萬元營造工程經費，完成後可帶動鐵路以西的都市發展，整體都市住商發展會更加平衡，而不是像現在這樣，被鐵道畫分，一邊熱鬧滾滾、一邊死氣沉沉。

苑裡鎮公所今天上午舉行苑裡火車站站前計程車招呼站及義交崗哨據點用地協調會。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮公所今天上午舉行苑裡火車站站前計程車招呼站及義交崗哨據點用地協調會。記者吳傑沐／攝影
設計公司針對變更設計部分說明，現場與會人員多認同苑裡火車站的整體構想。圖／苑裡鎮公所提供
設計公司針對變更設計部分說明，現場與會人員多認同苑裡火車站的整體構想。圖／苑裡鎮公所提供
劉秋東表示，目前也正積極規畫西站出口用地的都市計畫變更，並爭取3500萬元營造工程經費。記者吳傑沐／攝影
劉秋東表示，目前也正積極規畫西站出口用地的都市計畫變更，並爭取3500萬元營造工程經費。記者吳傑沐／攝影

火車站 台鐵 苗栗縣

延伸閱讀

苗縣+1676例仍有6鄉鎮確診數破百 苑裡躍居第二

苗栗苑裡「愛情果園」今起休館整修 彩繪稻田觀景台也封閉

吃炸雞要拚手速！苗栗苑裡菜市場的「秒殺雞塊」　耕牛園炸雞一出爐人人搶夾

首波計程車防疫加碼補貼款7月15日入帳 桃竹苗逾6千輛通過

相關新聞

百年鐵道整體營造 苑裡火車站站前廣場設計改造

苗栗縣苑裡鎮公所向營建署爭取6500萬元，規畫台鐵苑裡車站東站出口整體營造計畫工程，今天上午在公所舉行站前計程車招呼站及...

尖石泰雅勇士像重生 打造傳承英勇精神的新指標

新竹縣尖石鄉泰雅勇士像歷經10年前颱風摧殘、消失，終於在今天重新豎立於油羅溪畔，全新打造的銅像更堅固，鄉長曾國大盼結合周...

桃竹苗最大就業博覽會7月23日竹縣登場 5千職缺最高薪80K

桃竹苗地區睽違2年，本周六（23日）將於新竹縣體育館舉辦最大規模「2022 台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」，科技業職缺...

行動書車開進尖石鄉 竹縣企業捐贈載書進部落

為滿足偏鄉讀者閱讀需求，新竹縣獲宏致電子捐贈行動書車提供給尖石鄉使用，希望藉由行動書車，讓山區部落的居民也能享受方便的閱...

新竹市立棒球場周五回歸 市府公布美食地圖與小旅行

新竹市立棒球場原地重建後將於22日到24日迎來開幕戰，市府今曝光球場周邊不可錯過的隱藏美食，包括開業30多年的古早味刈包...

颱風期將至！竹市防災提前整備 易積水區增設截流溝

新竹市上月29日降下時雨量67毫米急降雨，因應颱風季來臨，市府今全面檢查易積水區域，包含全中興地下道、北新竹站、天府路至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。