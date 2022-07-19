百年鐵道整體營造 苑裡火車站站前廣場設計改造
苗栗縣苑裡鎮公所向營建署爭取6500萬元，規畫台鐵苑裡車站東站出口整體營造計畫工程，今天上午在公所舉行站前計程車招呼站及義交崗哨據點用地協調會，由設計公司針對變更設計部分說明，預計十月前台鐵海線通車百年活動前完工。
會中設計公司人員指出，因站前廣場腹地本來就不大，兩側又有計程車、義交崗哨、停車位及UBIK租借站，整體空間更顯狹小，經向台鐵局爭取，同意將站前北側規畫成UBIK租借站、義交崗哨、機車停放及步道，站前南側規畫計程車招呼站，讓站前廣場更趨完整性，也能凸顯出空間來。
苑裡鎮長劉秋東表示，該工程設計縫合苑裡車站前廣場空間與周邊綠地環境，並透過汽車迴轉區與無障礙設施的優化，搭配周邊綠地的改善與串聯，形塑站前廣場新意象。
他說，除了東站出口，目前也正積極規畫西站出口用地的都市計畫變更，並爭取3500萬元營造工程經費，完成後可帶動鐵路以西的都市發展，整體都市住商發展會更加平衡，而不是像現在這樣，被鐵道畫分，一邊熱鬧滾滾、一邊死氣沉沉。
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