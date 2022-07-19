尖石泰雅勇士像重生 打造傳承英勇精神的新指標

新竹縣尖石鄉泰雅勇士像歷經10年前颱風摧殘、消失，終於在今天重新豎立於油羅溪畔，全新打造的銅像更堅固，鄉長曾國大盼結合周邊景點促成觀光，同時將尖石原住民英勇的精神繼續傳承下去。

舊泰雅勇士像建於1997年，位於錦屏大橋岩壁上， 高18公尺，卻不幸於2012年8月1日蘇拉颱風過境期間，被油羅溪暴漲的溪水沖毀，10年來，尖石鄉的泰雅族人四處奔走，就是希望有朝一日勇士像能重新豎立。

去年縣府終於核定重建計畫，選址鄉公所旁縣道120線道路、油羅溪尖石岩畔，並且請來新竹香山的雕塑藝術家王淇郎巧手打造。

王淇郎說，勇士像加底座總高9公尺，運用最耐用的銅材質，相信能夠存放千百年，不只勇士像，還有泰雅族神話中的希利克鳥及台灣犬等，手指前方象徵勇往直前，另手持呵護母火，象徵生命源頭及新生命，訴說不忘傳承精神。

今天上午勇士像正式落成，縣長楊文科特地親臨剪綵；楊文科指出，勇士像落成大家都為之振奮，也象徵尖石再次起飛，大家攜手傳承讓尖石越來越好。

鄉長曾國大表示，勇士像與周邊自然環境及歷史人文相互融合，並完善綠美化及夜間照明，希望重建後的泰雅勇士像，結合北角吊橋、尖石岩、尖石大橋、尖石山等，共同促成原鄉觀光產業、高山旅遊發展。