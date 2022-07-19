行動書車開進尖石鄉 竹縣企業捐贈載書進部落

為滿足偏鄉讀者閱讀需求，新竹縣獲宏致電子捐贈行動書車提供給尖石鄉使用，希望藉由行動書車，讓山區部落的居民也能享受方便的閱讀機會，不用跋山涉水前往山下的圖書館，盼落實偏鄉教育均衡發展。

縣長楊文科表示，尖石鄉幅員遼闊，但鄉內僅1座圖書館，山區路途遙遠，交通不易抵達，閱讀資源無法滿足鄉內需求，因此特別感謝企業贊助，期望透過機動性較高的行動書車，能有效的將圖書資源帶出圖書館，推展到鄉內各個角落，讓書車巡迴停駐於鄉內小學、社區部落裡，提供大小鄉親們便利的閱讀服務。

尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉的居民不是不愛閱讀，而是可利用的圖書資源少，未來行動書車上路後，就能讓更多部落居民能夠使用到種類豐富的圖書，也盼藉由閱讀、教育推廣，發揚原住民文化與語言。

今天上午新竹縣府行動主管會報在尖石鄉原住民文化館舉行，宏致電子董事長袁万丁親率主管捐贈行動書車，由縣長楊文科及鄉長曾國大代表受贈，並回贈紀念品及感謝狀。

縣府指出，宏致電子在2020年就曾捐贈新竹縣行動書車，至今已經將新竹縣公共圖書館資源，藉由超過30場次的巡迴展覽，推廣到各鄉鎮去，且受到讀者大力支持與喜愛，未來也將繼續巡迴，盼消除城鄉差距，帶動閱讀風氣。

文化局長李安妤表示，文化局將積極協助尖石鄉完成書車設計及相關流程，並預計於11月辦理行動書車啟動，計畫將近千本優質的書籍送到距離圖書館較遠的讀者手中，讓更多民眾享受閱讀的樂趣，開闊閱讀的眼界。