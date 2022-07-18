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種出糖度32.1的紅棗 苗栗公館產銷班長黃炎迴奪「紅棗王」
苗栗縣公館鄉紅棗鮮果今天評鑑，第三產銷班長黃炎迴在紅棗樹下養雞共生，種出飆高糖度32.1度，品嘗脆度項目口感接近滿分的紅棗，從26名參賽者脫穎而出，獲得特等獎「紅棗王」的頭銜。
公館鄉為全台唯一紅棗專區，種植面積80公頃，評鑑是年度盛事，參賽的紅棗必須381項農藥殘留零檢出，今年因開花期連日降雨，導致鮮果果實較小影響產量，但不影響品質，共有26名棗農參加今年評鑑。
評鑑依照紅棗鮮果果粒大小、均質程度、包裝選別、紅棗甜度，及品嘗脆度項目評比，「紅棗王」黃炎迴種出的紅棗，讓評審大為驚艷，口感接近滿分，糖度達32.1度，也是歷來罕見，此外，頭等獎范桂梅，貳等獎溫劉碧琴、吳文欽，叁等獎邱俊閔、黃永輝，優等獎劉國樑、詹益賢、朱龍政、楊松發、吳漢能、廖金煇。
農委會苗栗區農業改良場作物改良課長賴瑞聲表示，今年評鑑參賽人數相較往年較少，但紅棗外觀在顏色轉換程度上都不錯，糖度的部分比以往更高，糖度跟風味上都有表現出來。
公館鄉農會總幹事古雪雲說，紅棗7、8月盛產，不但可以直接食用，又可以加工處理，更可以作為中藥材、入菜，富含維生素C，被譽為「天然維生素Ｃ丸」，農會門市銷售1斤190元，洽詢電話037-233908。
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