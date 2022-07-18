味全龍22日主場新竹開幕戰 市府免費接駁

新竹市立棒球場整修後，中職味全龍7月22日將在主場新竹迎來下半季例行賽首戰，新竹市政府今天表示，為方便民眾前往，市府提供大型停車場搭配免費接駁，邀民眾揪團來看球。

新竹市政府今天發布新聞稿指出，新竹市立棒球場7月22日至24日將展開味全龍主場3連戰，市府也規劃附近停車及交管措施，棒球場地下停車場僅開放機車停放，而在樹林頭停車場、火車站前廣場接駁站，民眾可多利用免費接駁車。

市府表示，若民眾從外縣市前來，在抵達新竹火車站後，除搭乘接駁車，也可使用YouBike或依味全龍主色「紅不讓」路線指引步行至球場，都很便利。

交通處表示，賽事期間棒球場地下停車場僅供機車停放，球場東、西側皆調撥為機車出入口，可從經國路、民富街、廣州街、北大路進入，若車位已滿，也有民富街（少年街－延平路一段）為機車臨停區。

味全龍球團指出，為回饋地方，即日起推出「鄉親限定」及「學生限定」開幕戰購票優惠，凡設籍新竹市北門聯里（共11里）的市民憑證於現場購票，以及設籍或就讀於新竹市各級學校學生，憑學生證或身分證現場購票，可享外野自由席買一送一。