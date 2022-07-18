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龍潭大池水體環教園區 再奪全國水環境大賞有氧淨化獎

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市政府環保局以「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」報名，並在著重水質淨化改善效益及民生共存、環境教育等功能「有氧淨化」組，勇奪全國首獎。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市政府環保局以「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」報名，並在著重水質淨化改善效益及民生共存、環境教育等功能「有氧淨化」組，勇奪全國首獎。圖／桃園市政府環保局提供

桃園市政府環保局以「龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫」報名「第三屆全國水環境大賞」，並在著重水質淨化改善效益及民生共存、環境教育等功能「有氧淨化」組，勇奪全國首獎。

經濟部水利署以「前瞻基礎建設計畫─前瞻全國水環境改善計畫」補助的地方政府為對象，舉辦「第三屆全國水環境大賞」，遴選水環境改善優質成果的案件，全國共41件工程案參賽。

龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫主辦機關是桃園市環保局，設計及監造單位為美商傑明工程顧問台灣分公司，施工廠商為泰誠發展營造有限股份公司。該工程於2019年6月18日開工，於去年12月24日竣工，並於今年5月31日舉行龍潭大池水體環教園區啟用典禮，工程如期如質完工。施工期間「零」事故且「零」傷害，成功打造優質安全施工環境。

環保局長呂理德指出，為改善龍潭大池因換水率偏低及優養化所造成的水環境問題，市府2016年起以跨局處分工推動各項整治措施，包括工業廢水輔導改排、民生污水截流、農地合理化施肥、乾淨水源挹注、無磷洗劑推廣、廢食用油製作手工皂等，高效除磷的多層複合濾料淨化系統( MSL, Multi-soil Layering System )的啟用，完成了環保最後一哩路。

龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫主辦機關是桃園市環保局，設計及監造單位為美商傑明工程顧問台灣分公司，施工廠商為泰誠發展營造有限股份公司。該工程於2019年6月18日開工，於去年12月24日竣工，並於今年5月31日舉行龍潭大池水體環教園區啟用典禮，工程如期如質完工。施工期間「零」事故且「零」傷害，成功打造優質安全施工環境。

環保局指出，在開發與永續兼顧下，水質淨化設施全為地下化設施，完工後綠地面積增加1.6公頃，上部景觀打造兼具環境教育及休閒遊憩功能的水質淨化生態園區，工程施作採用低衝擊開發系統，包含設置瞭望平台、湧泉之丘、景觀步道、生態池、造型廁所、水畫牆、共融式遊具及廣場等，還有「台灣文學之母」鍾肇政老師之文學原創也重現於園區當中，栽種兼具觀賞性及生態機能各類樹種，生物多樣性復育價值表露無遺。

呂理德表示，淨化設施每日可循環處理共18,000CMD水量，處理量能為全亞洲最大，先後獲得國家卓越建設獎、公共工程金品獎、公共工程金質獎及水環境大賞等重要公共工程獎項肯定，不僅是水質淨化工程，在考量民眾休憩及環境教育多元需求下，工程全面採用低衝擊開發施作，水質淨化設施完成後為地下化設施。

不僅有全國唯一多層複合率料系統觀察廊道，並規劃上部空間營造成為「龍潭大池水體環教園區」，是兼具教育、休閒、遊憩的環教場域，整體工程不僅有淨水功能，更提供活水成為民眾親水遊憩的好所在，市民朋友日後來龍潭走走，除了看划龍舟、賞花燈之外，大手牽小手到環教園區來一場學習之旅，也是龍潭旅遊的新選項。

水質 龍潭大池 桃園

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