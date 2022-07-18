新竹市立棒球場開幕戰倒數 推出2大新竹人限定買一送一

新竹市立棒球場22日至24日展開味全龍主場三連戰，市府將實施交通疏導措施，規畫大型停車場搭配免費接駁，球團為回饋鄰里，即日起推出2大「新竹人限定」買一送一購票優惠，市府呼籲民眾多利用「紅不讓」步行指引抵達球場，還可沿路品嘗新竹美食再進場看球。

味全龍球團表示，即日起推出「鄉親限定」及「學生限定」開幕戰購票優惠，凡設籍新竹市北門聯里的民眾，憑證於現場購票，及設籍或就讀竹市各級學校學生，憑學生證或身分證現場購票，可享外野自由席買一送一；針對無學生證的國小學生團體，可由教師憑教師證團體購票，同享優惠（師生需一同進場）。

交通處指出，因應開幕戰可能吸引的人流及車潮，22至24日將於新竹市立棒球場周邊實施交通疏導措施，時段從中午12點至凌晨12點，其中，地下停車場僅開放機車停放，建議民眾可多利用免費接駁車；規畫樹林頭停車場、火車站前廣場等2大接駁站；外縣市民眾抵達新竹火車站後，除搭乘接駁車，也可轉乘YouBike或依味全龍主色「紅不讓」路線指引步行至球場。

交通處表示，賽事期間棒球場地下停車場彈性調撥僅供機車停放，球場東、西側皆調撥為機車出入口，可從經國路、民富街、廣州街、北大路進入，計費方式每日20元，可收現金、悠遊卡。如車位已滿，市府也規畫民富街（少年街至延平路一段）作為機車臨停區。

交通處建議，自行開車民眾可將車輛停放於樹林頭停車場、晶品城停車場，轉乘接免費駁車前往棒球場，車程僅約10分鐘即可抵達。市府開設樹林頭停車場、火車站前廣場等2大接駁站，抵達民富國小經國路側下車後步行3分鐘至棒球場。

除搭乘接駁車，外縣市民眾抵達新竹火車站後，也可轉乘YouBike至棒球場站、民富國小站停放，或依味全龍主色「紅不讓」路線指引，步行往返棒球場，途經城隍廟、北門街，看完球賽後還可品嚐新竹美食，路程約20分鐘。