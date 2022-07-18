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打破陸軍司令部封閉 綠杉林公園動土軍民共享森林
桃園市龍潭區陸軍司令部前大片南洋杉綠地，市長鄭文燦與陸軍司令徐衍璞上將今天上午共同主持綠杉林公園景觀工程動工，鄭文燦說，該公園面積4.2公頃，將斥資7500萬元設計及發包、施工，預計明年5月完工，提供軍民共融休閒空間。
龍潭陸軍司令部前身為陸軍總部，前方綠地栽種大片高聳南洋杉成林，已有50年歷史，參謀總長陳寶餘上將擔任陸軍司令期間，桃園市政府和陸軍司令部研議合作下，軍方2020年釋出司令部前4.2公頃綠地，決定打造生態森林公園。
鄭文燦表示，陸軍司令部前綠地1973興建，大量栽種南洋杉至今，已成都市森林，在司令部與市府研議下闢建綠杉林公園為軍民共融公園，成為生態森林公園，有親子遊戲區和小型表演場所、停候車場及公廁等設施，採人本友善設計，讓以往陸總封閉作法產生軍民共融，拉近國軍、地方距離，提供居民辦理各種活動空間。
徐衍璞上將表示，陸軍司令部長久在龍潭地區，為整合營區綠地，與周邊所有居民共享綠地空間，與市府研議合作興建綠杉林公園，營造軍民共融、親和力，創造國軍與地方多贏局面。
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