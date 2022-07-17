客家小炒全國爭霸賽中區初賽 冠軍南投家味香客家廚房

客委會2022客家小炒全國爭霸賽中區初賽，今天在苗栗市北苗公有零售市場登場，冠軍南投縣家味香客家廚房、亞軍台中市福宴國際創意美食餐廳，將代表參加8月14日舉行的決賽。

中區初賽有30隊入圍，今天有25隊出賽，結合北苗市場資源當場料理，吸引民眾駐足，結果家味香客家廚房、台中市福宴國際創意美食餐廳，及季軍苗栗縣爪哇殿咖啡、佳作苗栗縣桐花村、苗栗縣福南小吃脫穎而出。

客委會2020年首辦客家小炒全國爭霸賽獲得熱烈回響，苗栗縣三灣鄉「阿戊嫂的店」拿下全國冠軍，受疫情影響，今年辦理第二屆，中區初賽競相當激烈，由主廚邱寶郎擔任評審長。

邱寶郎表示，冠、亞軍作品將藜麥飯製作客家小炒壽司，外皮以起司圍繞，同時吃到濃郁的起司香，及客家小炒的油、鹹、香，算是一道相當成功的中西合併創意料理。此外，將南瓜做成客家小炒黃金南瓜包，將客家料理中的粄母做主體，讓米粄更Ｑ香，咀嚼度恰到好處。

中區初賽還有一組參賽者成員包含新住民、原住民與客家人，將豆干、魷魚炒出客家味，將豬肉更換成羊肉，搭配印尼道地的薑黃飯，加入紅蔥頭提香，結合新住民的異國背景與客家、原民文化，詮釋出令評審驚豔的客家小炒多元性。