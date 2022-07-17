苗栗市公設納骨塔推公園化 逝者、生者兩相宜

苗栗市第一座公設納骨堂「苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館」今天落成啟用，造型優美莊嚴，市公所後續還會推動綠美化，及蓮花生態池等造景，不僅就近提供市民處理身後事，也打造休憩的公園。

苗栗市生命紀念園區曁生命紀念館在南勢里第三公墓，占地約1公頃，設計以「回歸本源（落葉歸根）、合掌自在（福慧雙全）」理念，外觀受到好評，市公所並鼓勵建築師，參加有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎角逐。

生命紀念館建置2萬5000個櫃位，第一期提供1萬2500個櫃位，目前已受理1600個櫃位登記，第二期將朝向家族櫃位、雙人櫃位及天主教櫃位規畫，其中，家族櫃位還可以量身打造，盡量滿足宗教信仰及民眾需求。

副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等人今天主持紀念館落成啟用儀式，邱鎮軍說，紀念館是已故苗栗市前市長鄒玉梅任內推動，縣府2008年核定，他有感市民慎終追遠，必須受晴雨之苦，及舟車勞頓之不便，排除困難自籌1.65億多元啟動建設，並可減輕市民塔位費用的負擔，

市公所指出，紀念館將持續綠美化，並與縣府取得共識，縣警局因改建必須移植的大樹，今年底適合移樹的時節，將移到紀念館種植，還有蓮花生態池、假山等景觀，園區公園化讓往生者有安詳長眠之地，並提供遊憩功能。