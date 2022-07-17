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桃園市石觀音文化節登場 結合客家民俗文化邀請同樂

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今上午前往觀音區甘泉寺，出席「共下來尞．2022桃園市石觀音文化節」。圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦今上午前往觀音區甘泉寺，出席「共下來尞．2022桃園市石觀音文化節」。圖／桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦今上午前往觀音區甘泉寺，出席「共下來尞．2022桃園市石觀音文化節」，他說，每年農曆4月22日為石觀音誕辰，市府規畫舉辦石觀音文化節，今年受到疫情影響延至今日舉行，包含「闔境平安入庄遊街」、「掛貫保平安民俗活動」、「彩繪葫蘆DIY體驗」等活動，邀請各地遊客一同參與。

鄭文燦也祈求石觀音護佑世世代代的觀音鄉親平安幸福，市府也將持續推動觀音各項建設，全方位提升觀音地區的生活品質。

鄭文燦提到，桃園自升格後，積極完善觀音各項公共建設並提升產業發展，觀音地區人口已逾7萬人，是不斷躍昇成長的行政區。甘泉寺香火鼎盛，是當地的信仰中心，也是「觀音」地名的由來，甘泉寺石觀音有求必應、神威遠播，許多遊客來觀音旅遊皆會來甘泉寺參香祈福。

鄭文燦指出，甘泉寺廟方先前積極爭取使用園區土地，希望獨自募資重塑石觀音大佛像，並獲得市府同意。新的管理團隊則希望與市府合作推動石觀音大佛像重塑工作，完善包含選址、設計、佛像材質等環節。鑒於石觀音大佛像具有宗教文化及歷史意義，市府觀旅局及民政局將成立專案小組協助推動。

鄭文燦說，市府每年於石觀音誕辰，規畫舉辦「桃園市石觀音文化節」，活動內容融合客庄文化及民俗信仰文化特色。今年活動於7月22日上午8點至11點30分舉行。

「契兒契女共下轉」邀請石觀音的契子、契女回娘家，並為下一代祈福；「闔境平安入庄遊街」邀請民眾一同踩街，走完全程可獲得客家好禮1份。

「體驗客庄祈願樂」開放民眾報名擲筊，每人有1次機會，允筊可獲得文創祈福香包；「彩繪葫蘆DIY體驗」則適合親子一同體驗彩繪葫蘆的樂趣。

鄭文燦也說，觀音區與日本銚子市結盟，觀音的白沙岬燈塔與銚子市的犬吠埼燈塔設立時間相近，且都是當地知名地標。白沙岬燈塔燈光最遠可投射至45公里遠，於夜間幫助船隻安全航行。

此外，兩地也正在發展離岸風電，他期盼未來兩地展開更多的交流合作。除城市外交以外，市府也積極發展觀音的生態農業旅遊亮點，除了每年的重頭戲觀音蓮花季，由於觀音土質十分適合栽種瓜果，市府於萬聖節前後舉辦觀音萬聖南瓜節，夏季則有觀音西瓜節，邀請遊客一年四季都可以來觀音旅遊，同時品嘗觀音優質農特產品。

鄭文燦 桃園市長

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