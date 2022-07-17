竹市新建兩座無障礙人行陸橋 串聯長春公園兩側生活圈

新竹市關埔國小、光武國中與長春街相隔一條冷水坑溪，部分居住長春街學童上下學必須繞行至長春街45巷才能跨越冷水坑溪，尖峰時段常見人車爭道。市府今宣布，將自籌1400萬元於冷水坑溪新建兩座無障礙人行陸橋，連接龍山東路，且同步打開長春公園、連結社區生活圈。

代理市長陳章賢表示，為便利學童及居民通行，也更便利長春街居民至長春公園從事休憩活動，市府於長春公園南北側各新建一座人行陸橋，縮短居民繞道困擾，也提供行人安全通行的空間，目前預計今年底可開放民眾通行。

工務處指出，長春街為路寬4至8公尺雙向車道，尖峰時段車流量較大，冷水坑溪2座無障礙人行陸橋有三大優點，包括提供行人安全通行空間，保障步行安全，減少人車搶道；透過陸橋增設，打開公園南北側入口隱密問題；提升周邊生活圈休憩功能，提升冷水坑溪兩側居民生活品質。

工務處說明，兩座無障礙人行陸橋由泰禹工程技術顧問公司設計，鋪設於長春公園與長春街間，其中新建的北側橋位於長春街99巷，寬達6公尺以上，不僅提供舒適寬敞的步行環境，更塑造視覺通透性與空間開放感，能夠欣賞長春公園內的樹林小徑、溪流，串聯長春公園散步路徑；南側橋則位於長春街45巷，改建既有步行空間，打造更寬敞、更舒適的人行陸橋，拆除階梯改為無障礙斜坡，使輪椅族、娃娃車更方便通行。