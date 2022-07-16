見證竹東林業史 林清治偕兒媳捐贈木馬、輕便車

經營林業有成、退休木材原料供應商林清治，收藏許多竹東林場的設備器材，今天捐贈台大、新竹試驗中學及竹東國中等學校，輕便車、木馬、國寶級樹材製作的六彩花瓶等，共同見證竹東昔日林業蓬勃發展歷史。

這次捐贈已是林清治第4次捐出自己的珍愛收藏，今天偕同兒子林奇旺及媳婦林曉嵐到新竹林區管理處竹東工作站捐出所愛；儀式中更捐贈高度近200公分的國寶級花瓶給新竹縣政府、台灣大學、竹東國中、實驗中學、竹東二重國小及大同國小，花瓶的樹材等級與最高級的鋼琴響板同樣材料，是台灣森林樹冠層針葉林亞杉，十分珍貴。

新竹縣長楊文科代表接受近200公分國寶級花瓶，未來將在竹東客家音樂村展廳展出，楊文科盛讚林清治是國寶級人物，不但了解竹東昔日林業發展史，更無私捐出珍貴林木相關收藏，別具意義。

新竹林區管理處長夏榮生表示，這次捐贈的木馬和輕便車，都是台灣早期木材運輸扮演重要角色。木馬須由工人在前搭背帶，後方還須一人幫忙推行，利用地面橫鋪枕木的軌道而行，以控制木馬前進方向。輕便車也稱為「台車」，像是在一張木板上加四個輪子，在輕便軌道上靠人力推送林木、糖鐵等民生用品，其他用途還包括軍事、貨運及客運。

夏榮生說，林務局近期正修建竹東宿舍園區，完工後將可再現早期竹東林木產業的文化風貌；這次受贈輕便車和木馬，是昔日運送林木的機具，未來可充實林業推廣教育內容。