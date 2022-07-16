暑假流連聲色場合、火災事故多 桃警、消辦闖關宣導

桃園龍潭警分局因應暑假辦理青春專案，今在小人國主題樂園舉辦「暑你最High！智勇警察闖天關」活動，藉由各項闖關遊戲，讓孩童學習犯罪預防及培養法律常識；桃市府消防局第四大隊大溪分隊也在大溪「神之行腳」百年遶境活動中設置宣導攤位，辦理火災預防及民眾版CPR宣導。

自7月1日至8月31日辦理暑期保護青少年「青春專案」活動，避免孩童流連不正當場合，龍潭警分局表示，活動吸引近500多名的家長及學童參加，以反毒、反詐、反賭、兒少保護及交通安全等主軸設計關卡，使學童於遊戲中學習學習如何保護自己、尊重他人。

龍潭警分局長蔡坤益說，希望透過寓教於樂方式，讓孩童學習新知，暑假期間警方已破獲多起販賣及持有新興毒品咖啡包案件，且詐騙報案人數也飆升，提醒民眾切勿輕易相信來源不明的投資管道或商品低於市價，而拿自己的荷包做試驗。

大溪分隊今於現場提供CPR訓練用假人，讓民眾體驗操作流程，加強民眾遇突發事件的互助應變能力，也因近期大溪區發生火災案件，多為民眾炊事不慎、燃燒雜草或廢棄物及儲放大量木器的木業加工工廠，若室內堆積大量可燃性雜物、公共危險物品或電器設備使用不當。