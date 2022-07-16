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暑假流連聲色場合、火災事故多 桃警、消辦闖關宣導

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府消防局第四大隊大溪分隊提供CPR訓練用假人，讓民眾體驗操作流程。圖／消防第四大隊提供
桃市府消防局第四大隊大溪分隊提供CPR訓練用假人，讓民眾體驗操作流程。圖／消防第四大隊提供

桃園龍潭警分局因應暑假辦理青春專案，今在小人國主題樂園舉辦「暑你最High！智勇警察闖天關」活動，藉由各項闖關遊戲，讓孩童學習犯罪預防及培養法律常識；桃市府消防局第四大隊大溪分隊也在大溪「神之行腳」百年遶境活動中設置宣導攤位，辦理火災預防及民眾版CPR宣導。

自7月1日至8月31日辦理暑期保護青少年「青春專案」活動，避免孩童流連不正當場合，龍潭警分局表示，活動吸引近500多名的家長及學童參加，以反毒、反詐、反賭、兒少保護及交通安全等主軸設計關卡，使學童於遊戲中學習學習如何保護自己、尊重他人。

龍潭警分局長蔡坤益說，希望透過寓教於樂方式，讓孩童學習新知，暑假期間警方已破獲多起販賣及持有新興毒品咖啡包案件，且詐騙報案人數也飆升，提醒民眾切勿輕易相信來源不明的投資管道或商品低於市價，而拿自己的荷包做試驗。

大溪分隊今於現場提供CPR訓練用假人，讓民眾體驗操作流程，加強民眾遇突發事件的互助應變能力，也因近期大溪區發生火災案件，多為民眾炊事不慎、燃燒雜草或廢棄物及儲放大量木器的木業加工工廠，若室內堆積大量可燃性雜物、公共危險物品或電器設備使用不當。

大溪分隊長劉晏汝也提醒，大溪大禧系列活動期間，施放爆竹煙火應依其使用說明及注意事項施放，並於規定的安全距離外施放並熄滅餘燼；第四大隊大隊長郭百倫說，呼籲社會大眾要自主防火措施，減少災時人命及財產損失。

桃園龍潭警分局因應暑假辦理青春專案，今在小人國主題樂園舉辦「暑你最High！智勇警察闖天關」活動。圖／龍潭警分局提供
桃園龍潭警分局因應暑假辦理青春專案，今在小人國主題樂園舉辦「暑你最High！智勇警察闖天關」活動。圖／龍潭警分局提供

火災 警察 桃園

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