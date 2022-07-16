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桃園閩南文化節藝閣熱鬧踩街 市長參選人全到場未同框

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園閩南文化節在市府廣場舉行場面熱鬧。記者鄭國樑／攝影
桃園閩南文化節在市府廣場舉行場面熱鬧。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府今天下午在市府廣場舉辦閩南文化節「藝閣VS踩街」，市長鄭文燦賴香伶張善政林智堅3位下屆市長參選人先後到場，4人第1次現身同一場活動，都上到主席台但沒同框，張、賴先走入人群向民眾致意後離開，林智堅後面到場也受到歡迎。

鄭文燦下午受訪時說明沒參加上午楊梅奉天宮活動原因，他表示奉天宮的活動，主要是因為早上他和林智堅參加國際扶輪3502地區的捐血車及捐血亭的設置活動，因為總監之前有邀林智堅也已經答應了，楊梅奉天宮的活動就沒去，有派其他的同仁參加，不是刻意避開張善政，沒有啦。

鄭文燦致詞的時候還介紹賴香伶、張善政和議員、議員參選人、宮廟主委等來賓，林智堅後面到場，3人雖然都沒致詞，不過一場熱鬧的藝文活動也因為多位參選人到場，還走入人群握手、合影頻添選舉味。

桃園閩南文化節系列活動「藝閣VS踩街」，下午5點至晚上9點30分在市府廣場熱鬧舉行，現場45台藝閣車及超過千人的表演團隊遊行方式演出和比賽，包括在地宮廟、學校、社區團體參與製作各種不同主題造型藝閣車，加上精心打扮、別出新裁的各種創意踩街團隊，盛況空前。

賴香伶參加閩南文化節也受到歡迎。記者鄭國樑／攝影
賴香伶參加閩南文化節也受到歡迎。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（右）向林智堅（左）介紹活動特色。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（右）向林智堅（左）介紹活動特色。記者鄭國樑／攝影
張善政和議員走入人群，拿起自拍棒和小朋友合影。圖／張善政團隊提供
張善政和議員走入人群，拿起自拍棒和小朋友合影。圖／張善政團隊提供

桃園 賴香伶 張善政 林智堅 鄭文燦

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