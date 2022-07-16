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全國客家義民祭揭幕 女郎熱舞、花鼓陣恭迎義民爺

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
今年是義民廟建寺234周年，透過恭迎儀式將義民爺請至祭典區，接受祭信眾挑擔奉飯。記者王淑君／攝影
今年是義民廟建寺234周年，透過恭迎儀式將義民爺請至祭典區，接受祭信眾挑擔奉飯。記者王淑君／攝影

全國客家義民祭將在8月17日舉行，今天在新埔義民廟正式展開「2022 義民祭新埔聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式」，包括花鼓陣、車隊、以及女郎熱舞迎請義民爺到祭典區；新竹縣長楊文科、輪值祭典區總爐主蔡元彰等人共同上香祈福恭迎義民爺，展開為期一個月的奉飯儀式，為義民祭揭開序幕。

總爐主蔡元彰表示，今年祭典輪到新埔聯庄，15年輪值一次，希望義民爺犧牲奉獻為了家鄉慷慨就義的精神，可以永流傳。這客家人不是只有講客家話的客家人，是出外打拼的客人，所以義民廟裡面也不是只有客家人，也有河洛人、原本在地的道卡斯族，這就代表了台灣的移民精神、勇敢向前走的精神。

新埔聯庄包含新埔鎮四座里、新埔里、新生里、新民里、田新里、旱坑里、寶石里、內立里等8 個里共同辦理。

楊文科表示，今年是義民廟建寺234周年，今天透過恭迎儀式，將義民爺請至祭典區，接受祭信眾挑擔奉飯，希望義民爺及義民祭文化可以源遠流長。今年預計將於8月13日舉辦義民祭及義民之夜的活動，邀請縣民及全國民眾到場參與。

竹縣府文化局長李安妤表示，義民祭是新竹、桃園十五大庄輪值區的盛大活動，傳承客家人忠義思想及精神。為了傳承文化祭典，縣府也將舉辦客家講古比賽等系列活動。

8月13日早上將有縣府主辦的祭典開幕式，搶先為義民節暖身；8 月15 日豎燈篙揭開核心祭典序幕；8 月16 日褒忠橋下午鳳山溪放水燈招引水路孤魂；8 月17 日上午10 點於義民廟內舉行義民爺祈福大典，當日傍晚於新埔廣和宮舉辦普渡宴客、客家戲、收孤、大士爺羽化等傳統祭典活動；8 月19 日恭送義民爺聖駕回鑾後圓滿完成今年祭典。

義民廟前廣場花鼓陣、車隊集結，迎請義民爺前往輪值祭典區接受奉飯。。記者王淑君／攝影
義民廟前廣場花鼓陣、車隊集結，迎請義民爺前往輪值祭典區接受奉飯。。記者王淑君／攝影
「2022 義民祭新埔聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式」今天在新埔義民廟正式展開，包括花鼓陣、車隊、以及女郎熱舞迎請義民爺到祭典區。記者王淑君／攝影
「2022 義民祭新埔聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式」今天在新埔義民廟正式展開，包括花鼓陣、車隊、以及女郎熱舞迎請義民爺到祭典區。記者王淑君／攝影
信眾迎請義民爺離開義民廟，前往輪值祭典區。記者王淑君／攝影
信眾迎請義民爺離開義民廟，前往輪值祭典區。記者王淑君／攝影
義民廟前廣場熱舞迎請義民爺前往輪值祭典區接受奉飯。記者王淑君／攝影
義民廟前廣場熱舞迎請義民爺前往輪值祭典區接受奉飯。記者王淑君／攝影
信眾迎請義民爺離開義民廟，前往輪值祭典區。記者王淑君／攝影
信眾迎請義民爺離開義民廟，前往輪值祭典區。記者王淑君／攝影
全國客家義民祭將在8月17日舉行，今天在新埔義民廟正式展開「2022 義民祭新埔聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式」。記者王淑君／攝影
全國客家義民祭將在8月17日舉行，今天在新埔義民廟正式展開「2022 義民祭新埔聯庄輪值祭典區恭迎義民爺儀式」。記者王淑君／攝影

義民祭 新竹 楊文科

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