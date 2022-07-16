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都受邀活動 林智堅臨時喊卡 張善政：若避開大可不必
國民黨桃園市長參選人張善政今持續在南桃園活動，受楊梅奉天宮邀請參加，伎樂齋天供佛感恩祈福儀式，據悉，桃園市長鄭文燦及民進黨桃園市長參選人林智堅也受邀，卻臨時喊卡，張表示，不清楚他們無法前來原因，若是怕碰到他大可不必，未來難免會遇見，平常心就好。
張善政今在楊梅及新屋都有地方活動，許多民眾熱情與他打招呼及合照，而外界關心的藍營整合問題，張說，一步步往前走沒有問題；陪同的前立委廖正井也說，桃園市議長邱奕勝已召集議員集支持者開會多次，包括立委呂玉玲會全力支持張善政大家可以放心。
對於林智堅論文風波，廖正井表示，尤其是年輕人在網路一面倒質疑林的論文，在基層大家都同意政治人物要有誠信，大家心中都有一把尺，「是不是抄襲騙不了人」。
張表示，讀好書說好話行好事做好人相當重要，不管所有人包括政治人物對於致詞4句話都要銘記在心，國家才會變好，包括他、林智堅及任何候選人都需銘記在心，然後檢討反省自己，「讀好書說好話行好事做好人這句話聽到了嗎？」，似乎是在向別人喊話。
對於昨日參訪企業也在臉書提出政策願景，青年、企業這塊會如何努力，張指出，最重要是牛肉，年輕人其實不像大家講的說，好像就是一直迷信於某個政黨，端出好政策有信心年輕人會被吸引。
至於林智堅今也在中壢藍營大本營活動，是否積極拔樁，張說，各參選人跑行程都是自然的事，沒有所謂拔不拔樁，當地的民眾心裡面自然會有一把尺，盡力拜會就好；而有民調指出林智堅論文風波後還領先10％，張也強調民調數字看看就好。
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