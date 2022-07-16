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改善回堵 苗栗縣議會前路段將增設「偏心左轉車道」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市玉清路在縣議會前的路段目前雙向各配置2個車道，其中往台72線方向路段縣府決定增設偏心左轉車道並調整車道配置。記者胡蓬生／攝影
苗栗市玉清路在縣議會前的路段目前雙向各配置2個車道，其中往台72線方向路段縣府決定增設偏心左轉車道並調整車道配置。記者胡蓬生／攝影

苗栗市玉清路在縣議會前的路段，雙向各配置2個車道，但通往台6線、台72線的車行車流龐大，常導致車輛在直行與右轉車道停等及回堵，縣府工務處邀相關單位會勘後，決定將當地路段增設苗栗 並調整車道置，預計7月底施工改善。

工務處指出，玉清路是通往台6線、台72線的重要道路，其中玉清路與經國路口（台6線）往玉清大橋台72線方向，現行車道配置由內而外分別為1個左轉車道、1個直行與右轉車道，但因直行車流龐大，常導致車輛於直行車道與右轉車道停等、回堵，工務處6月底邀公路總局苗栗工務段、苗栗市公所、縣警局、道安會報、苗栗警分局等單位現勘，決議增設偏心左轉車道及調整車道配置。

玉清路口往台72線方向調整後的車道配置，由內而外分別為1個左轉車道、1個直行車道及1個 直行與右轉車道，可增加直行車輛儲車行駛空間，搭配畫設轉彎導引線及設置標誌牌面的方式，引導用路人至正確車道行駛。

工務處表示，當地路段完成改善後，除了可提高玉清路與經國路口往台72線東西向快速道路方向的交通運轉效率，玉清路與玉清路380巷路口往苗栗市區方向原本2個直行車道縮減成1個，另畫設1個左轉往苗農方向的車道，直行同向車流匯入的交織問題也可得到解決，提升整體行車秩序及安全性。

工務處表示，類似增設偏心左轉車道的規畫在縣內部分重要路口也曾畫設，且比調撥車道固定明確，玉清路縣議會前路段的標誌、標線改善預定於7月底進場施工，如天候因素影響將延後施作，呼籲用路人行經時確實遵循現場相關標誌、標線、號誌及車道規畫行駛，以維行車安全。

苗栗市玉清路在縣議會前的路段目前雙向各配置2個車道，其中往台72線方向路段縣府決定增設偏心左轉車道並調整車道配置。記者胡蓬生／攝影
苗栗市玉清路在縣議會前的路段目前雙向各配置2個車道，其中往台72線方向路段縣府決定增設偏心左轉車道並調整車道配置。記者胡蓬生／攝影
苗栗市玉清路縣議會前路段將增設偏心左轉車道並調整車道配置的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市玉清路縣議會前路段將增設偏心左轉車道並調整車道配置的示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市玉清路縣議會前路段的現況示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市玉清路縣議會前路段的現況示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市玉清路縣議會前路段將增設偏心左轉車道並調整車道配置，圖為改善後的車流動線示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市玉清路縣議會前路段將增設偏心左轉車道並調整車道配置，圖為改善後的車流動線示意圖。圖／苗栗縣政府提供

車道 標誌

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