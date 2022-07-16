改善回堵 苗栗縣議會前路段將增設「偏心左轉車道」
苗栗市玉清路在縣議會前的路段，雙向各配置2個車道，但通往台6線、台72線的車行車流龐大，常導致車輛在直行與右轉車道停等及回堵，縣府工務處邀相關單位會勘後，決定將當地路段增設苗栗 並調整車道置，預計7月底施工改善。
工務處指出，玉清路是通往台6線、台72線的重要道路，其中玉清路與經國路口（台6線）往玉清大橋台72線方向，現行車道配置由內而外分別為1個左轉車道、1個直行與右轉車道，但因直行車流龐大，常導致車輛於直行車道與右轉車道停等、回堵，工務處6月底邀公路總局苗栗工務段、苗栗市公所、縣警局、道安會報、苗栗警分局等單位現勘，決議增設偏心左轉車道及調整車道配置。
玉清路口往台72線方向調整後的車道配置，由內而外分別為1個左轉車道、1個直行車道及1個 直行與右轉車道，可增加直行車輛儲車行駛空間，搭配畫設轉彎導引線及設置標誌牌面的方式，引導用路人至正確車道行駛。
工務處表示，當地路段完成改善後，除了可提高玉清路與經國路口往台72線東西向快速道路方向的交通運轉效率，玉清路與玉清路380巷路口往苗栗市區方向原本2個直行車道縮減成1個，另畫設1個左轉往苗農方向的車道，直行同向車流匯入的交織問題也可得到解決，提升整體行車秩序及安全性。
工務處表示，類似增設偏心左轉車道的規畫在縣內部分重要路口也曾畫設，且比調撥車道固定明確，玉清路縣議會前路段的標誌、標線改善預定於7月底進場施工，如天候因素影響將延後施作，呼籲用路人行經時確實遵循現場相關標誌、標線、號誌及車道規畫行駛，以維行車安全。
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