改善回堵 苗栗縣議會前路段將增設「偏心左轉車道」

苗栗市玉清路在縣議會前的路段，雙向各配置2個車道，但通往台6線、台72線的車行車流龐大，常導致車輛在直行與右轉車道停等及回堵，縣府工務處邀相關單位會勘後，決定將當地路段增設苗栗 並調整車道置，預計7月底施工改善。

工務處指出，玉清路是通往台6線、台72線的重要道路，其中玉清路與經國路口（台6線）往玉清大橋台72線方向，現行車道配置由內而外分別為1個左轉車道、1個直行與右轉車道，但因直行車流龐大，常導致車輛於直行車道與右轉車道停等、回堵，工務處6月底邀公路總局苗栗工務段、苗栗市公所、縣警局、道安會報、苗栗警分局等單位現勘，決議增設偏心左轉車道及調整車道配置。

玉清路口往台72線方向調整後的車道配置，由內而外分別為1個左轉車道、1個直行車道及1個 直行與右轉車道，可增加直行車輛儲車行駛空間，搭配畫設轉彎導引線及設置標誌牌面的方式，引導用路人至正確車道行駛。

工務處表示，當地路段完成改善後，除了可提高玉清路與經國路口往台72線東西向快速道路方向的交通運轉效率，玉清路與玉清路380巷路口往苗栗市區方向原本2個直行車道縮減成1個，另畫設1個左轉往苗農方向的車道，直行同向車流匯入的交織問題也可得到解決，提升整體行車秩序及安全性。