龍福社福中心完工開幕 5層機構滿足地方需求

桃園中壢一號社宅工程進入最後階段，預計7月底完工，其中獨棟的公益棟「龍福社福中心」昨日正式開幕5層樓建築結合非營利幼兒園、市民活動中心、托嬰中心、社區照顧關懷據點、親子館、社區長照機構等社福設施，搶先讓民眾體驗社宅與社區共融的精神。

公益棟「龍福社福中心」為5層樓建築，1、2樓為非營利幼兒園，將收托2至6歲幼兒，收托人數122人，而2樓除了有半戶外景觀露台，另有部分空間作為龍福市民活動中心，服務範圍涵蓋龍昌里、龍東里及至善里空間可容納30至40名長者。

3樓則設置社區照顧關懷據點及公設民營中壢龍福托嬰中心，其中，龍福托嬰中心提供滿2個月至2歲嬰幼兒專業優質的日間托育服務，目前規劃依年齡分3班收托45名幼兒，已於本月5日完成抽籤。

此外，4樓為龍福親子館，室內240坪寬敞空間，可提供0至6歲嬰幼兒遊戲空間，5樓為龍福社區長照機構，以日間照顧服務為基礎，可收托60名經衛生局照管中心評估2級以上失能長輩。