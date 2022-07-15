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竹市警青春專案攜手都城隍廟 「符令毛巾」宣導品吸睛
暑假到來，新竹市警察局啟動「暑期保護青少年－青春專案」強化打擊詐欺、反毒宣導，第一分局發揮巧思結合新竹都城隍廟的竹塹中元城隍祭活動，即日起至17日邀請民眾參與線上有獎徵答，有機會抽中護身平安鑰匙圈、城隍廟符令毛巾等特色宣導品。
第一分局指出，今年再度與城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，由廟方提供都城隍廟酷黑版潮帽、護身平安鑰匙圈、都城隍廟符令毛巾等宣導品，詳情可上「新竹都城隍廟」臉書粉絲專頁參與，一起學習反詐欺及反毒品等重要知識。
第一分局分局長曾有慶說明青春專案查緝重點，包含查緝青少年易群聚吸毒之PUB、民宿，以阻斷碰毒機會；防止落入「假求職」陷阱，避免被利誘淪為詐欺車手；加強查緝網路非法運動簽賭博奕遊戲；避免青少年深夜留連KTV、撞球間、PUB、舞廳等營業場所；防止青少年遭引誘、脅迫拍攝、散布私密照，對隱私與尊嚴造成危害。
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