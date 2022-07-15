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竹市警青春專案攜手都城隍廟 「符令毛巾」宣導品吸睛

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹警察局第一分局與都城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，贈送符令毛巾、鑰匙圈等特色宣導品。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹警察局第一分局與都城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，贈送符令毛巾、鑰匙圈等特色宣導品。圖／新竹市警察局第一分局提供

暑假到來，新竹市警察局啟動「暑期保護青少年－青春專案」強化打擊詐欺、反毒宣導，第一分局發揮巧思結合新竹都城隍廟的竹塹中元城隍祭活動，即日起至17日邀請民眾參與線上有獎徵答，有機會抽中護身平安鑰匙圈、城隍廟符令毛巾等特色宣導品。

第一分局指出，今年再度與城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，由廟方提供都城隍廟酷黑版潮帽、護身平安鑰匙圈、都城隍廟符令毛巾等宣導品，詳情可上「新竹都城隍廟」臉書粉絲專頁參與，一起學習反詐欺及反毒品等重要知識。

第一分局分局長曾有慶說明青春專案查緝重點，包含查緝青少年易群聚吸毒之PUB、民宿，以阻斷碰毒機會；防止落入「假求職」陷阱，避免被利誘淪為詐欺車手；加強查緝網路非法運動簽賭博奕遊戲；避免青少年深夜留連KTV、撞球間、PUB、舞廳等營業場所；防止青少年遭引誘、脅迫拍攝、散布私密照，對隱私與尊嚴造成危害。

新竹警察局第一分局與都城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，贈送符令毛巾、鑰匙圈等特色宣導品。圖／新竹市警察局第一分局提供
新竹警察局第一分局與都城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，贈送符令毛巾、鑰匙圈等特色宣導品。圖／新竹市警察局第一分局提供

城隍廟 新竹

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