竹市警青春專案攜手都城隍廟 「符令毛巾」宣導品吸睛

暑假到來，新竹市警察局啟動「暑期保護青少年－青春專案」強化打擊詐欺、反毒宣導，第一分局發揮巧思結合新竹都城隍廟的竹塹中元城隍祭活動，即日起至17日邀請民眾參與線上有獎徵答，有機會抽中護身平安鑰匙圈、城隍廟符令毛巾等特色宣導品。

第一分局指出，今年再度與城隍廟合作辦理青春專案暑期保護青少年有獎徵答活動，由廟方提供都城隍廟酷黑版潮帽、護身平安鑰匙圈、都城隍廟符令毛巾等宣導品，詳情可上「新竹都城隍廟」臉書粉絲專頁參與，一起學習反詐欺及反毒品等重要知識。