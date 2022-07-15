竹市大坪頂永生園服務中心建11年擬報廢 議員有異見

新竹市政府在大坪頂新建納骨塔「永恆之丘」完工，以整體景觀為由擬將永生園服務中心報廢拆除。對此，不少議員今在臨時會持反對意見，認為該服務中心耐用年限55年，但迄今才過了11年，應活化而非逕自拆除，提案最後保留。市府回應持續溝通。

大坪頂永生園有華藏、華嚴、通天3座納骨塔，市府考量塔位使用率達9成，投入3.8億元新建第4座納骨塔「永恆之丘」，設有4萬個塔位，是全台唯一將清水模、天井導入設計的納骨塔。由於永恆之丘納骨塔設有服務中心，市府研議拆除既有服務中心。

該服務中心建於2000年12月15日，為RC構造建物，依行政院頒財物標準分類規定耐用年限為55年，還未達最低耐用年限；市府5月曾安排報廢拆除勘查，參與議員對是否同意拆除意見不一，市府今天將擬報廢拆除提案送議會審議，再度引發議員關注。

市議員田雅芳說，永生園服務中心還有43年才到耐用年限，如今說拆就拆必要性何在？認為市府花錢建設又要花錢拆除，是浪費人民納稅錢；市議員林彥甫也認為，服務中心內外都還很新，市府強行擬拆是將議員當「塑膠」，建議將建物改做休息室。

「現在拆新建物已成流行了嗎？」市議員張祖琰也提到，近年陸續有建物不到耐用年限就喊拆，尤其這處服務中心才建好11年多，仍屬新建物，貿然拆除是大有問題。