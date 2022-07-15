「客戲一夏」邁入第11年 苗縣9校學童登台秀身段口白

慶美園文教基金會結合榮興客家採茶劇團推出的「客戲一夏」客家戲曲暑期研習營，上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉行成果發表會，研習營今年邁入第11年，共9校學童參加，為了防疫，其中4個學校在中正堂演出，另外5校在各自學校發表，展現孩子們的學習成果。

上午在中正堂參加聯合發表會的學校及演出劇目分別是中興國小「江湖走一番」、獅潭國小「孫悟空借神針」、蟠桃國小「矮牯仔奇遇記」、造橋國小「茶山遊」，參加演出的孩子，有些已有數年研習基礎，基本功、身段、口白愈來愈純熟，成為客家戲曲傳承的新血脈。

另外5所在校發表成果的有三灣國小「上課囉」、建功國小「建功客棧」、福基國小「福基豆腐坊」、銅鑼國小「群仙賀客戲」、九湖國小「桃花過渡」。

慶美園文教基金會董事長鄭榮興指出，早年孩子最期盼的就是去廟會看戲、買零食吃，但現今的小朋友每人都有手機玩，也不會想去廟會場合看戲，漸漸與傳統的戲曲文化失去接觸， 慶美園因此規畫在暑期將劇團的師資派到校園扎根，安排10天課程指導孩子學戲，盼培養小朋友對戲曲文化的興趣，當初最早參與課程的學童如今都已念大學，成為傳承的種子。