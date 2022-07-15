竹縣打造雙新自行車道 騎鐵馬直通新豐至桃園新屋

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
雙新自行車道工程初步規畫160公尺鋼棧橋步道，以及90公尺景觀橋樑；鋼棧橋步道路線將避開防風林及潮間帶，跨河景觀橋樑路線則採最短距離設置，跨河橋總長為90公尺。圖／新竹縣政府提供
雙新自行車道工程初步規畫160公尺鋼棧橋步道，以及90公尺景觀橋樑；鋼棧橋步道路線將避開防風林及潮間帶，跨河景觀橋樑路線則採最短距離設置，跨河橋總長為90公尺。圖／新竹縣政府提供

新竹縣騎自行車，行程越來越豐富。新竹縣啟動「雙新自行車道計畫」，縣府爭取交通部核定計畫總經費7500萬元，將在台61線西濱公路高架橋旁，新建雙新自行車及人行景觀橋，串聯新竹縣至桃園市的濱海自行車道路線，有助桃市新屋及竹縣新豐濱海區跨域觀光發展，預計年底開工。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，跨福興溪的雙新自行車及人行景觀橋，位在台61線高架橋旁，採鋼構架設，從新豐堤岸自行車道為起點，終點接新屋蚵殼港，橋長約250公尺、寬約4.5公尺，將爭取今年底開工，明年底完工。

工程初步規畫160公尺鋼棧橋步道，以及90公尺景觀橋樑；鋼棧橋步道路線將避開防風林及潮間帶，跨河景觀橋樑路線則採最短距離設置，跨河橋總長為90公尺。其中橋樑設計將採獨創「飛梭」意象，以沖孔鋁板設計之造型遮光罩，具視覺及遮陽效果外，亦可嚴防一旁快速道路飛石或掉落物傷人。

竹縣府成功爭取交通部公路總局核定計畫總經費7500萬元；中央補助82％、縣府自籌18％，推動「雙新自行車道」計畫，讓竹縣新豐與桃園新屋間的自行車道相互銜接。

雙新橋通車後，車友將可從竹東沿著頭前溪自行車道一路向西到南寮，北可經竹北、新豐通往新屋綠色隧道，往南可銜接竹市17公里海岸，提供車友多樣選擇路線，輕鬆暢遊山海鐵馬遊。

橋樑設計將採獨創「飛梭」意象，以沖孔鋁板設計之造型遮光罩，具視覺及遮陽效果外，亦可嚴防一旁快速道路飛石或掉落物傷人。圖／新竹縣政府提供
橋樑設計將採獨創「飛梭」意象，以沖孔鋁板設計之造型遮光罩，具視覺及遮陽效果外，亦可嚴防一旁快速道路飛石或掉落物傷人。圖／新竹縣政府提供
新竹縣啟動「雙新自行車道計畫」，串聯新竹縣至桃園市的濱海自行車道路線。圖／新竹縣政府提供
新竹縣啟動「雙新自行車道計畫」，串聯新竹縣至桃園市的濱海自行車道路線。圖／新竹縣政府提供
竹縣府成功爭取交通部公路總局核定計畫總經費7500萬元，推動「雙新自行車道」計畫，讓竹縣新豐與桃園新屋間的自行車道相互銜接。圖／新竹縣政府提供
竹縣府成功爭取交通部公路總局核定計畫總經費7500萬元，推動「雙新自行車道」計畫，讓竹縣新豐與桃園新屋間的自行車道相互銜接。圖／新竹縣政府提供

自行車 車道 新竹

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