竹縣公告15處危險水域禁止游泳 出動水安小組巡查

新竹縣政府今天表示，暑假期間不少民眾戲水消暑，除公告如新月沙灣等15處危險水域，也出動水安稽查小組巡邏，勸導民眾小心從事遊憩活動，禁止危險水域游泳，保障民眾安全。

新竹縣政府發布新聞稿指出，針對危險區域將增加指示牌、救生圈等設施，並於暑期不定期前往危險水域巡查，加強水域安全巡邏及警戒駐點勤務等多項防護措施。

縣長楊文科指出，天然水域暗藏危機，民眾在安排玩水活動時，應慎選評估水域安全措施，避免前往設有禁制標誌的危險水域，勿從事游泳、潛水等水域遊憩活動，應選擇安全且有合格救生員駐守的水域。

交旅處表示，若民眾在危險水域從事游泳等水域遊憩活動，若經勸導不聽者，將依照發展觀光條例第60條，處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

縣府表示，公告的15處危險水域，包含有北埔鄉北埔冷泉、新豐鄉紅樹林附近水域、橫山鄉內灣村雞油樹下水域、內灣村吊橋下、內灣大橋下水域、尖石鄉馬胎舊檢查哨上游、關西鎮東安古橋下。

以及，新埔鎮寶石橋至新埔大橋及雲埔橋附近水域、五峰鄉清泉橋下、竹東鎮上坪溪流域、峨眉鄉大埔水庫、頭前溪流域（竹東段至竹北段）、竹北市拔子窟附近水域、新月沙灣（含山腳碼頭）、五峰鄉大隘村上坪溪水域。