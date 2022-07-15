竹縣照門鐵馬驛站獲補助 自行車休憩空間將提升

新竹縣政府今天表示，推動友善自行車旅遊休憩環境，獲補助將改善照門國小旁的中繼節點「照門鐵馬驛站」整體環境，預計9月底發包，明年9月完工，提升驛站整體休憩環境。

新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹縣濱海自行車道，串連竹北市頭前溪自行車道，將觀光軸線延伸至新埔鎮霄裡溪自行車道，路線平坦、鄰近市區且補給容易，也與新竹市、桃園市及苗栗縣等濱海自行車道串連。

新竹縣長楊文科表示，這次將改善「照門鐵馬驛站」，預計能升級新竹縣水岸自行車道觀光特色，讓遊程路線更為友善。

新竹縣交通旅遊處長游志祥表示，新埔鎮霄裡溪自行車道全長約10.6公里，這次改造的「照門鐵馬驛站」位在霄裡溪自行車道約5.1公里處，緊鄰照門國小，是重要的中繼休憩節點，改善完成後將提升驛站整體休憩環境。

游志祥說，在驛站廣場附近也將進行環境整理綠化，預計增設自行車停車架、綠蔭步行空間等，優化自行車旅遊環境。

新竹縣府指出，新埔鎮霄裡溪自行車道從118縣道與霄裡溪旁入口為起點，行經百年古剎三聖宮、三聖橋、大茅埔橋及埔坪橋等，路況平坦、騎乘舒適度佳，很適合民眾騎乘感受。