竹縣照門鐵馬驛站獲補助 自行車休憩空間將提升
新竹縣政府今天表示，推動友善自行車旅遊休憩環境，獲補助將改善照門國小旁的中繼節點「照門鐵馬驛站」整體環境，預計9月底發包，明年9月完工，提升驛站整體休憩環境。
新竹縣政府發布新聞稿指出，新竹縣濱海自行車道，串連竹北市頭前溪自行車道，將觀光軸線延伸至新埔鎮霄裡溪自行車道，路線平坦、鄰近市區且補給容易，也與新竹市、桃園市及苗栗縣等濱海自行車道串連。
新竹縣長楊文科表示，這次將改善「照門鐵馬驛站」，預計能升級新竹縣水岸自行車道觀光特色，讓遊程路線更為友善。
新竹縣交通旅遊處長游志祥表示，新埔鎮霄裡溪自行車道全長約10.6公里，這次改造的「照門鐵馬驛站」位在霄裡溪自行車道約5.1公里處，緊鄰照門國小，是重要的中繼休憩節點，改善完成後將提升驛站整體休憩環境。
游志祥說，在驛站廣場附近也將進行環境整理綠化，預計增設自行車停車架、綠蔭步行空間等，優化自行車旅遊環境。
新竹縣府指出，新埔鎮霄裡溪自行車道從118縣道與霄裡溪旁入口為起點，行經百年古剎三聖宮、三聖橋、大茅埔橋及埔坪橋等，路況平坦、騎乘舒適度佳，很適合民眾騎乘感受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言