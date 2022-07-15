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關懷心智障礙生 沈慧虹送口罩快篩

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
社團法人新竹市智障福利協進會連年舉辦國高中心智障礙暑期營隊，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到建華國中關心營隊上課情形，並親自送上800個口罩、快篩試劑等物資。圖／沈慧虹競選團隊提供
社團法人新竹市智障福利協進會連年舉辦國高中心智障礙暑期營隊，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到建華國中關心營隊上課情形，並親自送上800個口罩、快篩試劑等物資。圖／沈慧虹競選團隊提供

社團法人新竹市智障福利協進會連年舉辦國高中心智障礙暑期營隊，讓心智障礙生有暑期學習好去處。民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到建華國中關心營隊上課情形，還親自送上800個口罩、快篩試劑，以及饅頭、豆漿，以實際行動替孩子們加油。

社團法人新竹市智障福利協進會成立於1990年，由一群心智障礙者家長與熱心社會人士共同組織成立，爭取心智障礙者就學、就業、就養、就醫、休閒及其他福利服務，並舉辦「恆星學坊」等據點，提供心智障礙者日照服務，協助適應社會、融入社區。

智協總幹事劉玉梅說，協會從2006年起舉辦暑期照顧營隊，安排專業特教老師、特教助理、保育阿姨全程陪伴，協助短期教育及照顧，也感謝新竹市政府媒合建華國中，連續7年借用場地，讓營隊順利舉辦。劉也感謝沈慧虹送上防疫物資，相當實用。

沈慧虹表示，感謝智協長期關心，爭取心智障礙孩子的權益，並在暑假期間舉辦這樣的營隊，讓孩子持續學習不中斷，分擔家長暑期的照顧壓力。為了讓營隊順利進行，她特地準備了防疫物資，包含快篩試劑、800個口罩，為孩子健康盡一份心力。

沈慧虹也說，過去她任職副市長7年多，提升特教人力讓特教助理員增加2倍，特教教師也增加到241名，2018年起也提高早療交通費補助等；今天也傾聽協會需求與現況後，表示未來會持續努力增補特教服務人力，並推動國高中輪流辦暑期照顧營隊。

社團法人新竹市智障福利協進會連年舉辦國高中心智障礙暑期營隊，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到建華國中關心營隊上課情形，並親自送上800個口罩、快篩試劑等物資。圖／沈慧虹競選團隊提供
社團法人新竹市智障福利協進會連年舉辦國高中心智障礙暑期營隊，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天到建華國中關心營隊上課情形，並親自送上800個口罩、快篩試劑等物資。圖／沈慧虹競選團隊提供

新竹市長 沈慧虹 快篩試劑

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