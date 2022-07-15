自學創作手工藝品 家管成了社區發展幕後推手

苗栗縣後龍鎮水尾社區活動中心有展示許多平價手工藝品，都是以當地海邊的漂流木、貝類貝殼等資源再利用，這是來自社區理事長妻子楊麗香自學巧手，其作品獨一無二，讓人目不暇給，同時她也教社區老人創作，還輸出經驗到鄰近社區及校園，名符其實是水尾社區發展幕後推手。

只有國小畢業的楊麗香，是土生土長的在地人，從小在海邊長大，3年前因為丈夫方建中擔任水尾社區發展協會理事長，她也夫唱婦隨，開始接觸社區活動與事物，因而自學就地取材創作手工藝品，作品包含浮球彩繪、打樂器；漂流木手杖、花盆、人偶、花束等等擺飾、吊飾，作品標價在1000元以內，很平價，收入則悉數做為協會發展使用。

楊麗香說，平常都會利用清晨或黃昏到海邊散步時，順手撿拾漂流木與貝殼或奇石，然後利用在活動中心櫃台「顧門」機會，打發時間創作，有時一件作品邊想邊做，要花3天時間，有的簡單靈感3小時就能完成，全都取決於原材料來發想。

水尾里長梁清文說，楊麗香個性較含蓄，多次請託將手工藝品創作作為社區活動課程，她也幾經掙扎才答應，勇敢面對群眾，手把手教老人小孩創作，其成果也得到居民肯定與好評，既出力又創造協會收益，比她老公還厲害，名符其實成了社區發展的幕後推手。