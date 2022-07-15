清華成功湖底驚見大小坑洞 原來是吳郭魚巢穴

國立清華大學成功湖進行大規模整治，校方在清理湖內魚類、垃圾及排水後，發現湖底有超多大大小小坑洞，原來這些都是吳郭魚的巢穴，讓師生藉此學到一項知識。

清華大學近日展開整治校內成功湖，進行清除淤泥、改善水質並建造碼頭，未來將重啟划船遊湖等活動。

校方於7月6日開工，校內人員首先將湖內魚類移除，共計撈獲超過1公噸魚，包括有吳郭魚、大頭鰱、錦鯉及白鰱等，除了吳郭魚、外來種的烏龜交由廠商處理外，其餘魚類都移至校內昆明湖放養。

清華在社群網站臉書Facebook分享成功湖整治最新情況，隨著湖水放出、湖底逐漸顯現後，可明顯看見湖底有很多大大小小坑洞，讓人感到好奇。

清華指出，這些坑洞其實是吳郭魚巢穴，牠們繁殖力強、生長速度快，習性是由公魚挖掘巢穴讓雌魚產卵，由親魚保護後代，直到幼魚可以自由生活才離開。

這則貼文發出後，引發網友熱議及分享。有人留言表示有趣，也有人認為「又增加了奇怪的知識」，不過也有不少網友打趣表示，希望學生餐廳可以加菜。