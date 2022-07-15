高虹安談林智堅論文門事件 自豪發表研究被引用4300次

民眾黨新竹市長參選人高虹安今天出席第二屆IEEE ICEIB電子通信、物聯網和大數據國際研討會開幕儀式，致詞時自豪地說，自己2015年在美國發表過的共同研究，學術引用次數逾4300次；會後受訪也強調林智堅論文門事件讓有碩博士學歷的新竹市民有「相對剝奪感」，對手沈慧虹力挺令人匪夷所思，選民心中自有一把尺。

高虹安擁美國辛辛那提大學機械博士高學歷，今天受邀出席新竹市一場國際研討會開幕致詞，也與現場學者交流熱絡，展現「科技立委」實力。她也在致詞時特別向台下學者分享自己過去的研究成果，2015年在美國曾發表一項有關物聯網、人工智慧相關數據分析的共同研究報告，「來之前查了一下，學術引用超過4300次」，蠻開心的。

高虹安會後受訪被問到林智堅論文門事件是否傷及民進黨在竹市選情？高表示，新竹市民碩博士比例、知識水平相對高，只要有寫過論文都深知論文研究如何產出，自己近日在地方走動，感受到林智堅前市長的論文門事件，已成大家茶餘飯後聊天話題。

「對努力寫論文的人說覺得不可思議，也有相對剝奪感！」高認為，從國民黨揭發的事證來看，林智堅2本論文都有涉嫌抄襲情形，相似度高達8、9成，但民進黨推出的沈慧虹已經表達全力支持林智堅，更讓她覺得匪夷所思，因為目前2校都已經成立審議委員會，「就等專業評斷結果，不該直接定調是抹黑」，新竹市民都會看在眼裡。