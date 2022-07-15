改善鋪面、增停車架 竹縣新埔照門鐵馬驛站9月發包動工

登山、健行、騎自行車都是受歡迎的休閒活動，新竹縣政府推動友善自行車旅遊休憩環境，繼寶山鄉老仙爺廟鐵馬驛站啟用後，預計改善新埔鎮照門國小旁「照門鐵馬驛站」整體環境，目前積極爭取中央補助經費，預計今年9月底發包，明年9月完工。

竹縣府交通旅遊處長游志祥表示，新埔鎮霄裡溪自行車道全長約10.6公里，規畫改造的照門鐵馬驛站緊鄰照門國小，位於霄裡溪自行車道約5.1公里處，是該路線重要中繼休憩節點；縣府將於近期召開規畫設計地方說明會，廣納民眾意見。

游志祥指出，縣府向交通部觀光局爭取總經費900萬元「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，其中觀光局補助486萬元，縣府配合款414萬元，預計全面更新驛站廣場鋪面、面積約3200平方公尺，並提升周邊環境綠化，預計增設自行車停車架、綠陰步行空間等，優化自行車旅遊環境。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣濱海自行車道串連竹北市頭前溪自行車道，可將觀光軸線延伸至新埔鎮霄裡溪自行車道，全程路線平坦、鄰近市區且補給容易，能和鄰近新竹市、桃園市及苗栗縣等濱海自行車道串連。