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改善鋪面、增停車架 竹縣新埔照門鐵馬驛站9月發包動工

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新埔鎮霄裡溪自行車道全長約10.6公里，規畫改造的照門鐵馬驛站緊鄰照門國小，位於霄裡溪自行車道約5.1公里處，是該路線重要中繼休憩節點。圖／縣府提供
新埔鎮霄裡溪自行車道全長約10.6公里，規畫改造的照門鐵馬驛站緊鄰照門國小，位於霄裡溪自行車道約5.1公里處，是該路線重要中繼休憩節點。圖／縣府提供

登山、健行、騎自行車都是受歡迎的休閒活動，新竹縣政府推動友善自行車旅遊休憩環境，繼寶山鄉老仙爺廟鐵馬驛站啟用後，預計改善新埔鎮照門國小旁「照門鐵馬驛站」整體環境，目前積極爭取中央補助經費，預計今年9月底發包，明年9月完工。

竹縣府交通旅遊處長游志祥表示，新埔鎮霄裡溪自行車道全長約10.6公里，規畫改造的照門鐵馬驛站緊鄰照門國小，位於霄裡溪自行車道約5.1公里處，是該路線重要中繼休憩節點；縣府將於近期召開規畫設計地方說明會，廣納民眾意見。

游志祥指出，縣府向交通部觀光局爭取總經費900萬元「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，其中觀光局補助486萬元，縣府配合款414萬元，預計全面更新驛站廣場鋪面、面積約3200平方公尺，並提升周邊環境綠化，預計增設自行車停車架、綠陰步行空間等，優化自行車旅遊環境。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣濱海自行車道串連竹北市頭前溪自行車道，可將觀光軸線延伸至新埔鎮霄裡溪自行車道，全程路線平坦、鄰近市區且補給容易，能和鄰近新竹市、桃園市及苗栗縣等濱海自行車道串連。

新埔鎮霄裡溪自行車道起點為118縣道與霄裡溪旁入口，行經百年古剎三聖宮、三聖橋、大茅埔橋及埔坪橋，接著進入竹115縣道戴熙橋、三元宮、照東橋，行經照門國小、箭竹窩、九芎湖農業休閒區等景點，路況平坦、騎乘舒適度佳，可邊騎邊享受田園風光及水岸自行車道景色。

新竹縣府向交通部觀光局爭取總經費900萬元「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，預計全面更新照門鐵馬驛站廣場鋪面、增設自行車停車架、綠陰步行空間等。圖／縣府提供
新竹縣府向交通部觀光局爭取總經費900萬元「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，預計全面更新照門鐵馬驛站廣場鋪面、增設自行車停車架、綠陰步行空間等。圖／縣府提供
新竹縣推動友善自行車旅遊休憩環境，爭取中央補助經費，預計改善照門國小旁之中繼節點「照門鐵馬驛站」的整體環境，預計今年9月底發包，明年9月完工。圖／縣府提供
新竹縣推動友善自行車旅遊休憩環境，爭取中央補助經費，預計改善照門國小旁之中繼節點「照門鐵馬驛站」的整體環境，預計今年9月底發包，明年9月完工。圖／縣府提供

自行車 新竹 楊文科

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