苗栗西湖店仔街網路龜速 中華電允諾要鋪光纖了

本月初有民眾投訴西湖鄉店仔街網路3M龜速，隔一條街「兩個世界」網速大不同，有如龜兔賽跑，鄉民代表吳峻毅也接獲陳情，前天上午他邀公所與中華電信人員一同會勘，現場公所同意路權，中華電信也從善如流，允諾會盡快施工鋪設光纖。

西湖鄉店仔街網路的更新鋪設，2020年中華電信曾向公所提出申請「苗栗西湖店仔街光纖網速施作計畫案」，但老街是鋪設地磚，且下方地基有埋設鋼絲網，鄉公所要求切結恢復原貌，因外包廠商難以做到「恢復原貌」而作罷，投訴民眾認為是公所象牙塔的思維，阻礙了地方發展。

鄉長高阿賜說，不管是中華電信還是自來水公司，公所始終如一，開挖埋管就是「恢復原狀」一個要求而已，從未阻擋，是民眾誤會。

鄉代吳峻毅也說，鄉親福利不能等，沒有光纖網路的苦，中華電信看到聽到了，會勘時也特別要求廠商，老街有7個人孔蓋，要一次抹平，不要有二次施工的情形發生，該案他也會持續追蹤，讓西湖鄉的網路不落人後。