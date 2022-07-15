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竹市17日大湳雅公園辦免廢市集 來擺攤送限量綠色飲食

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市環保局定期舉辦免廢市集。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局定期舉辦免廢市集。圖／新竹市環保局提供

新竹市環保局與新竹市社團合作開辦「免廢市集‧野餐派對@新竹市」，讓家中沉寂已久的物品找到新主人，「舊愛變新歡」 頗受好評。最新一場的免廢市集將於17日於大湳雅公園走道兩側舉辦，不用交換、不用金錢，自備野餐墊即可擺攤，前30個攤位還可獲得綠色飲食餐飲1份，歡迎大家一起來擺攤尋寶享美食。

市府表示，新竹市環保局自今年2月開辦「免廢市集‧野餐派對@新竹市」，首場即吸引2千人次，2至6月4場次更累積5700人次參與，分享件數達1萬2413件。每個月的免廢市集，環保局每場次也會提供1份餐飲給前30名報到的攤主，17日的免廢市集，更特別設計30份綠色飲食。

環保局代理局長洪明仕表示，市集以野餐派對形式，讓民眾在草地、音樂聲中分享二手物，不僅市民喜愛，甚至吸引來自台北、台中的朋友參加實踐環保。

市集落實循環使用的行動，包括攤主餐飲採用循環餐盤、循環杯盛裝，提供回收清潔過的循環購物袋供尋寶民眾索取，提供野餐墊供攤主借用，清潔消毒後於下次市集循環使用。

環保局指出，「綠色飲食」是簡單改變生活飲食習慣的行為，考量自己食量，吃多少、點多少，並優先選用在地、當季及天然食材，自備餐具，達到珍惜食物、減少浪費。

為推廣綠色飲食、珍惜地球有限資源，17日當天也特別邀請社區規畫師劉秋玉於現場示範「鳳梨纖木鬚」蔬食料理，讓民眾認識多元健康營養的天然食材，也特地將30份攤主餐飲交由綠色飲食D-GI Rose Kitchen廚師設計調製，包含培根鹽麴飯糰、蔬果配菜、檸檬磅蛋糕及無糖鳳梨薄荷冰茶，用色香味俱全的綠色飲食，犒賞環保愛地球的攤主。

環保局表示，希冀藉由免廢市集結合綠色飲食的「雙環保」活動，倡導民眾資源循環使用、減少廢棄物，並採行吃當季在地食物及惜食習慣，一起落實全民綠生活，實踐聯合國永續發展目標SDG2消除飢餓、SDG6確保環境品質及永續管理環境資源，讓新竹市成為更美好潔淨的家園。

環保局說明，「免廢市集‧野餐派對＠新竹市」於大湳雅公園走道兩側（湳雅街31號，大潤發湳雅店對面）舉辦，今年下半年辦理日期為7/17（日）、8/20（六）、9/17（六）、10/22（六）、11/19（六）、12/18（日）下午1時30分至5時30分，市集日期可能因天候等因素異動，可追蹤臉書「新竹市-減量垃圾，回收資源」（https://reurl.cc/Gx9R1Z ）掌握資訊。

新竹市環保局定期舉辦免廢市集，17如活動提供限量綠色飲食。圖／新竹市環保局提供
新竹市環保局定期舉辦免廢市集，17如活動提供限量綠色飲食。圖／新竹市環保局提供

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