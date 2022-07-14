90分鐘縮短到50分鐘 苗消獲贈心電圖機搶黃金時間
國際心導管治療國際標準時間建議90分鐘之內要完成治療，如果配備無線12導程心電圖機系統，可以50分鐘內完成，苗栗縣政府消防局今天獲贈9組，搶黃金治療時間。
圓覺道場林榮傑及楊林寶珠居士今天捐贈9組無線12導程心電圖機系統，消防局長匡夢麟、副局長黃德新、秘書顏勤益代表接受，消防局指出，全縣20個消防分隊原有9組無線心電圖機，再新增9組，經教育訓練後，很快就可以派上用場。
消防人員透過無線12導程心電圖機，可以現場檢查，送醫途中同步把患者的心電圖，即時以 LINE回傳至急診室、心臟科醫師專用手機，醫師及早確立診斷，立即啟動心導管室運作，50分鐘內完成治療。
消防局指出，心臟疾病在國人十大死因排名第二，目前最普遍的是心導管治療，越早利用心導管打通阻塞的心臟血管，可有效改善心臟血流，降低死亡率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言