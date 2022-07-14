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中職／富邦悍將另類M1 14年來上半季最低勝率紀錄近了

90分鐘縮短到50分鐘 苗消獲贈心電圖機搶黃金時間

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府消防局今天獲贈9組無線12導程心電圖機系統，搶黃金治療時間。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局今天獲贈9組無線12導程心電圖機系統，搶黃金治療時間。圖／苗栗縣政府消防局提供

國際心導管治療國際標準時間建議90分鐘之內要完成治療，如果配備無線12導程心電圖機系統，可以50分鐘內完成，苗栗縣政府消防局今天獲贈9組，搶黃金治療時間。

圓覺道場林榮傑及楊林寶珠居士今天捐贈9組無線12導程心電圖機系統，消防局長匡夢麟、副局長黃德新、秘書顏勤益代表接受，消防局指出，全縣20個消防分隊原有9組無線心電圖機，再新增9組，經教育訓練後，很快就可以派上用場。

消防人員透過無線12導程心電圖機，可以現場檢查，送醫途中同步把患者的心電圖，即時以 LINE回傳至急診室、心臟科醫師專用手機，醫師及早確立診斷，立即啟動心導管室運作，50分鐘內完成治療。

消防局指出，心臟疾病在國人十大死因排名第二，目前最普遍的是心導管治療，越早利用心導管打通阻塞的心臟血管，可有效改善心臟血流，降低死亡率。

苗栗縣政府消防局今天獲贈9組無線12導程心電圖機系統，搶黃金治療時間。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣政府消防局今天獲贈9組無線12導程心電圖機系統，搶黃金治療時間。圖／苗栗縣政府消防局提供

醫師 患者 苗栗縣

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