90分鐘縮短到50分鐘 苗消獲贈心電圖機搶黃金時間

國際心導管治療國際標準時間建議90分鐘之內要完成治療，如果配備無線12導程心電圖機系統，可以50分鐘內完成，苗栗縣政府消防局今天獲贈9組，搶黃金治療時間。

圓覺道場林榮傑及楊林寶珠居士今天捐贈9組無線12導程心電圖機系統，消防局長匡夢麟、副局長黃德新、秘書顏勤益代表接受，消防局指出，全縣20個消防分隊原有9組無線心電圖機，再新增9組，經教育訓練後，很快就可以派上用場。

消防人員透過無線12導程心電圖機，可以現場檢查，送醫途中同步把患者的心電圖，即時以 LINE回傳至急診室、心臟科醫師專用手機，醫師及早確立診斷，立即啟動心導管室運作，50分鐘內完成治療。