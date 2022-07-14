4千萬經費挹注 霞喀羅古道尖石養老聯絡道路改善竣工

新竹縣霞喀羅古道2001年被選為國家步道的第一條示範道路，為提升聯外道路品質，新竹縣政府及尖石鄉公所向內政部營建署爭取4000萬元總經費，改善錦路到養老聯絡道路，今舉行竣工剪綵，新竹縣長楊文科偕同立委高金素梅體驗漫步霞喀羅古道，親身體會山林之美。

縣府原民處表示，霞喀羅古道橫跨新竹縣尖石鄉與五峰鄉，動植物自然生態豐富，還有泰雅族祖先開闢安居；早期因採樟腦，道路使用率高。為提升聯外交通，尖石鄉錦路至養老聯絡道路改善工程，獲內政部營建署核定提升道路品質計畫，總經費4千萬元，中央補助3280萬元，地方配合款由縣府和鄉公所各分擔360萬元。

新竹縣長楊文科表示，鄉道竹60線從錦路到養老，是對外最重要的聯絡道，不管是農特產品或居民進出，都靠這條道路。改善工程完成後，道路變得更加平整好行。