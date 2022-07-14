教保員塞玩具施暴幼童案遭批調查疏失 新竹縣府回應了

2019年7月新竹縣某幼兒園發生教保員不當對待孩童事件，不僅強塞玩具至男童嘴巴，家屬查驗監視器畫面，更意外發現另一名男童遭教保員暴力責打；時代力量立委王婉諭召開記者會，質疑新竹縣教育局未通知該名受害男童及家屬，突顯調查重大疏失，對此，新竹縣政府發聲明回應。

新竹縣政府教育局表示，該案由檢調單位通報縣府，調查過程中發現的另案受害事件，教育處（改制前）於事發當時立即與幼兒園所進行溝通了解，並委由園所直接與另案受害家長聯繫並取得和解；後續教育處亦連同檢調單位提供之監視畫面及相關調查資料，移請社會處依兒少權法妥處。

新竹縣政府社會處表示，教育處當年確實有行文並提供當時影帶，惟未及時完成裁處、確有疏失，後續盡速進行裁處程序。

竹縣府發聲明稿表示，教育處2019年11日25日至地檢署配合出庭說明，並提供相關訪談及調查資料，因已完成初步調查，且進入司法程序，依當時對於教保服務人員疑似有不當管教行為之處置。查證後，相關罰則部分依「兒童及少年福利與權益保障法」第97條規定處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱，故依當時相關法規，將依司法判決結果辦理後續事宜。

竹縣府說明，改案已於2022年2月判刑確定，教育局於4月得知地方法院刑事判決，5月16日取得地方法院調閱該案判決書後，教育局隨即登載該師終身不得於教保服務機構任職；社會處於5月17日公布該教保員姓名，且後續將依兒少權法裁處。教育局將持續關心該2名學生就讀國小之適應情形。

竹縣府表示，因司法與教育相關系統並無接界，無法於判刑確定第一時間得知，呼籲中央針對遭判刑確定之教保服務人員，應建立接界系統，將相關人員資料直接鍵入全國教保服務機構不適任人員資料庫，以提供直轄市、縣（市）主管機關通報、資訊蒐集、查詢及利用。