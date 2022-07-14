新屋貝殼土地公廟遭毀 發起1人1貝殼活動將原址重建

桃園新屋笨港里的「貝殼土地公」歷史悠久，上月卻不慎被民眾駕車撞毀，因地方相當重視要求駕駛賠償原址重建，目前已搭起土地公暫時居住的紅壇，預計明年7月下旬安座，笨港里長黃建興表示，將發起一人一貝殼活動，號召信眾一同撿貝殼，裝飾土地公新家。

上月25日深夜，62歲的陳姓駕駛營業貨運曳引車，因不熟當地不慎在倒車時撞倒土地公廟，讓土地公廟磚頭散落一地，幾近全毀，經協調後陳男將負擔毀損重建的費用，目前由黃建興擔任代理人求償。

黃建興表示，貝殼土地公廟有百年歷史，不僅是當地民眾信仰中心，更是許多遊客到訪會前往拜拜之處，意義深遠，先前也特地前往新竹城隍廟，替土地公辦理留任事宜，新廟建設工作將於今年12月底動工、明年7月下旬可安座。

市議員陳睿生也說，貝殼土地公是當地重要的資產及信仰中心，雖然是間小廟但和地方情感深厚，且鄰近海邊，先民就地取材利用貝殼搭建裝飾，相當特別；目前笨港里也發起1人1貝殼活動，讓居民們去海邊撿貝殼，讓貝殼土地公廟能重回以往模樣。