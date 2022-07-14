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710A大溪永寧站快捷公車明起試營運 解決大溪通勤壓力
桃園市710大溪─永寧捷運站快捷公車，尖峰時段乘客客滿，大溪仁和、仁善站乘客搭不上車，引發民怨，市議員陳治文爭取下，市政府交通局今天下午表示，因應埔頂乘客需求，新增開710A大溪─永寧捷運站快捷公車，明天（15日）起試營運、預計8月1日上路。
大溪710快捷公車自2017年2月通車，行駛大溪、國3至永寧捷運站的快捷公車，成為大溪往返北捷通勤路線，平日上下班尖峰時段、假日遊客多，經常滿座，造成大溪河東發車，開至河西崎頂、仁善站，已無座位，乘客無法上車，民怨四起，陳治文接獲陳情辦理會勘，爭取增開710A快捷公車，解決埔頂地區居民往返永寧捷運站通勤困擾。
市府交通局表示，為改善大溪仁和、仁善地區居民搭乘710快捷線尖峰搭不上車勤，尖峰時段一位難求，市府新增開710A大溪、永寧捷運站路線，本月15日起試營運，2輛柴油大巴載運乘客，採平日先增開1班車、假日2班車載運旅客。
710A大溪─永寧捷運站路線，並預計8月1日正式上路，再增加2輛柴油大巴，總共4輛柴油大巴加入載客營運，每天4到6個班次，從埔頂地區崎頂站發車、至永寧捷運站，紓解大溪埔頂的仁和、仁善地區通勤族搭不上公車壓力。
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