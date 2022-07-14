苗縣關懷據點創意健康舞蹈賽登場 34隊初賽展現活力

苗栗縣關懷據點創意健康舞蹈競賽上午在國立聯合大學進行初賽，全縣有34個隊參賽，400多名成員來自各關懷據點的長者和志工，展現銀髮族不老精神和充沛活力。

縣長徐耀昌致詞表示，縣內65歲以上高齡人口逐年提升，為展現活躍老化、健康老化精神，他任內已建置192個社區關懷據點，如非新冠疫情攪局，有信心已突破200個，希望讓老寶貝在家附近就能享受據點提供的健康促進、共餐、問安、訪視等多元服務，感受志工的溫暖並與同輩社交，達到延緩老化目的，另一方面也可減輕年輕一輩負擔。

各參賽隊伍都精心打扮，有的除了表演舞蹈還穿插小劇場，有的趁表演跳健康操時推廣社區名產，展現趣味，有的隊伍成員平均年齡超過75歲，仍神采奕奕在志工帶領下跳出舞步，展現人老心不老的精神。